Официально. Кабмин удовлетворил заявление Витренко об увольнении – "Нафтогаз"

Витренко сложит полномочия главы "Нафтогазу" 3 ноября, тогда же последует подробный комментарий о его отставке Фото: naftogaz.com

В заявлении компании сказано, что Витренко продолжит занимать должность главы национальной компании до 3 ноября 2022 года включительно.

"Более подробная коммуникация по этому вопросу будет осуществлена в последний день работы Юрия Витренко в должности председателя правления "Нафтогазу", – пообещали в компании.

В середине сентября украинские СМИ сообщали, что Витренко, вероятно, уйдет в отставку с поста главы "Нафтогазу", в качестве его преемника называли министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявлял, что правительство такой шаг не обсуждало.

Фамилию Чернышова в качестве кандидата на пост главы правления "Нафтогазу" называет также народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в Telegram сообщил, что, по его данным, возглавляемое Чернышовым министерство якобы могут объединить с министерством инфраструктуры. Управлять им в таком случае останется возглавляющий Мининфраструктуры Алексей Кубраков.