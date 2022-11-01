Официально. Кабмин удовлетворил заявление Витренко об увольнении – "Нафтогаз"

В заявлении компании сказано, что Витренко продолжит занимать должность главы национальной компании до 3 ноября 2022 года включительно.
"Более подробная коммуникация по этому вопросу будет осуществлена в последний день работы Юрия Витренко в должности председателя правления "Нафтогазу", – пообещали в компании.
В середине сентября украинские СМИ сообщали, что Витренко, вероятно, уйдет в отставку с поста главы "Нафтогазу", в качестве его преемника называли министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявлял, что правительство такой шаг не обсуждало.
Фамилию Чернышова в качестве кандидата на пост главы правления "Нафтогазу" называет также народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в Telegram сообщил, что, по его данным, возглавляемое Чернышовым министерство якобы могут объединить с министерством инфраструктуры. Управлять им в таком случае останется возглавляющий Мининфраструктуры Алексей Кубраков.
Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.
В июле 2020 года он ушел из компании – была сокращена должность. Потом Витренко работал в Кабмине, занимал пост врио министра энергетики.
Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной (13 мая), с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год.
Летом СМИ писали о конфликте между Витренко и Шмыгалем из-за долговых обязательств компании (в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям) и об их разногласиях относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона. Тогда собеседники "Экономической правды" в правительстве и Офисе президента утверждали, что на место Витренко уже начался поиск кандидатур, но вопрос увольнения пока окончательно не решен.