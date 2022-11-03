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В НАПК заявляют, что назначение Чернышова главой "Нафтогазу" будет незаконным

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Чернышов не может занимать должность главы "Нафтогазу", заявили в НАПК
Чернышов не может занимать должность главы "Нафтогазу", заявили в НАПК
Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Возможное назначение руководителем НАК "Нафтогаз України" министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова нарушает закон "О предотвращении коррупции". Об этом говорится в письме главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова к премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает LIGA.net 2 ноября.

В письме отмечается, что Кабинет Министров, членом которого является Алексей Чернышов, в течение длительного времени выполняет функции общего собрания "Нафтогазу" и наблюдательного совета компании.

Нормы закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещают чиновникам и госслужащим устраиваться на работу в юридические лица, если эти компании попадали под их контроль или надзор. Запрет действует в течение года с момента прекращения служебных полномочий.

"Таким образом, назначение любого из членов Кабинета Министров Украины в НАК "Нафтогаз України" при указанных обстоятельствах является незаконным", – говорится в документе.

Контекст:

1 ноября Кабмин уволил предыдущего главу "Нафтогаза" Юрия Витренко. Он продолжит занимать должность главы национальной компании до 3 ноября 2022 года включительно.

Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной (13 мая), с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщал 1 ноября, что Чернышов, скорее всего, станет новым главой правления "Нафтогазу" после увольнения Витренко. 2 ноября Чернышов зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности главы Минрегиона Украины.

Теги: Александр Новиков, НАК Нафтогаз, НАПК, Алексей Чернышов
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