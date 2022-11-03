В НАПК заявляют, что назначение Чернышова главой "Нафтогазу" будет незаконным

В письме отмечается, что Кабинет Министров, членом которого является Алексей Чернышов, в течение длительного времени выполняет функции общего собрания "Нафтогазу" и наблюдательного совета компании.
Нормы закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещают чиновникам и госслужащим устраиваться на работу в юридические лица, если эти компании попадали под их контроль или надзор. Запрет действует в течение года с момента прекращения служебных полномочий.
"Таким образом, назначение любого из членов Кабинета Министров Украины в НАК "Нафтогаз України" при указанных обстоятельствах является незаконным", – говорится в документе.
1 ноября Кабмин уволил предыдущего главу "Нафтогаза" Юрия Витренко. Он продолжит занимать должность главы национальной компании до 3 ноября 2022 года включительно.
Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной (13 мая), с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год.
Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщал 1 ноября, что Чернышов, скорее всего, станет новым главой правления "Нафтогазу" после увольнения Витренко. 2 ноября Чернышов зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности главы Минрегиона Украины.