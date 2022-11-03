В НАПК заявляют, что назначение Чернышова главой "Нафтогазу" будет незаконным

Чернышов не может занимать должность главы "Нафтогазу", заявили в НАПК Фото: Олексій Чернишов / Facebook

В письме отмечается, что Кабинет Министров, членом которого является Алексей Чернышов, в течение длительного времени выполняет функции общего собрания "Нафтогазу" и наблюдательного совета компании.

Нормы закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещают чиновникам и госслужащим устраиваться на работу в юридические лица, если эти компании попадали под их контроль или надзор. Запрет действует в течение года с момента прекращения служебных полномочий.

"Таким образом, назначение любого из членов Кабинета Министров Украины в НАК "Нафтогаз України" при указанных обстоятельствах является незаконным", – говорится в документе.