Галущенко об отставке Витренко: Был один менеджер, будет другой. Вот и вся смена руководства

Об этом он сказал 1 ноября на брифинге, который транслировал ТСН, отвечая на вопрос об увольнении Юрия Витренко с должности главы НАК.
"Был один менеджер, будет другой менеджер. Вот и вся смена руководства. Ничего... Знаете, я считаю, что не нудно привязывать какую-то ситуацию, например с точки зрения обеспечения газом, с конкретной фамилией. Это система, она работает. Был один менеджер, он ушел. Теперь придет другой. Это не повлияет на обеспечение газом населения или промышленность", – отметил он.
Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.
В июле 2020 года он ушел из компании – была сокращена должность. Потом Витренко работал в Кабмине, занимал пост врио министра энергетики.
Витренко был назначен на должность главы правления "Нафтогазу" прошлой весной (13 мая), с ним подписали контракт на 12 месяцев. Процесс смены руководства в НАК сопровождался скандалом, в НАК был затяжной кризис. В апреле 2022 года Витренко переназначили главой правления НАК еще на год.
Летом СМИ писали о конфликте между Витренко и Шмыгалем из-за долговых обязательств компании (в июле "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям) и об их разногласиях относительно необходимых объемов газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона. Тогда собеседники "Экономической правды" в правительстве и Офисе президента утверждали, что на место Витренко уже начался поиск кандидатур, но вопрос увольнения пока окончательно не решен.
1 ноября Кабмин уволил Витренко. Он продолжит занимать должность главы национальной компании до 3 ноября 2022 года включительно.