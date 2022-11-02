Галущенко об отставке Витренко: Был один менеджер, будет другой. Вот и вся смена руководства

Галущенко о смене руководства "Нафтогазу": Был один менеджер. Теперь придет другой. Это не повлияет на обеспечение газом населения или промышленность Фото: mev.gov.ua

Об этом он сказал 1 ноября на брифинге, который транслировал ТСН, отвечая на вопрос об увольнении Юрия Витренко с должности главы НАК.

"Был один менеджер, будет другой менеджер. Вот и вся смена руководства. Ничего... Знаете, я считаю, что не нудно привязывать какую-то ситуацию, например с точки зрения обеспечения газом, с конкретной фамилией. Это система, она работает. Был один менеджер, он ушел. Теперь придет другой. Это не повлияет на обеспечение газом населения или промышленность", – отметил он.