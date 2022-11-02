Глава Минэнерго: Мы просим людей продолжать экономить электроэнергию. Это очень помогает восстанавливать систему

"Ключевое и действительно важное – это то, что мы сейчас коммуницируем и просим людей продолжать экономить использование электроэнергии. Это очень помогает восстанавливать систему. Очень помогает. И даже сейчас не вопрос, скажем, в производстве электроэнергии, а вопрос в том, что нужно максимально пытаться уменьшать потребление. Когда не хватает этого добровольного ограничения (мы видим, что во многих случаях его не хватает), то вводится принудительное ограничение потребления", – сказал министр.
По словам Галущенко, оккупанты уничтожают в Украине систему распределения и передачи электроэнергии.
"Есть ситуация, когда мы вырабатываем электроэнергию, а вынуждены ограничивать ее передачу и, соответственно, производство в одном регионе, потому что нет возможности передать [ее] в другой. Это тоже сложная проблема. И я абсолютно четко осознаю: то, что делают россияне, они делают осознанно, понимая последствия таких действий, и для чего они это делают", – добавил он.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
Утром 31 октября российские войска снова массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.