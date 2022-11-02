Глава Минэнерго: Мы просим людей продолжать экономить электроэнергию. Это очень помогает восстанавливать систему

Галущенко об ударах по энергосистеме Украины: То, что делают россияне, они делают осознанно, понимая последствия таких действий Фото: mev.gov.ua

"Ключевое и действительно важное – это то, что мы сейчас коммуницируем и просим людей продолжать экономить использование электроэнергии. Это очень помогает восстанавливать систему. Очень помогает. И даже сейчас не вопрос, скажем, в производстве электроэнергии, а вопрос в том, что нужно максимально пытаться уменьшать потребление. Когда не хватает этого добровольного ограничения (мы видим, что во многих случаях его не хватает), то вводится принудительное ограничение потребления", – сказал министр.

По словам Галущенко, оккупанты уничтожают в Украине систему распределения и передачи электроэнергии.

"Есть ситуация, когда мы вырабатываем электроэнергию, а вынуждены ограничивать ее передачу и, соответственно, производство в одном регионе, потому что нет возможности передать [ее] в другой. Это тоже сложная проблема. И я абсолютно четко осознаю: то, что делают россияне, они делают осознанно, понимая последствия таких действий, и для чего они это делают", – добавил он.