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"Нафтогаз" возглавил Чернышов – СМИ

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Чернышов уволен с должности министра 3 ноября
Чернышов уволен с должности министра 3 ноября
Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Алексей Чернышов, которого 3 ноября Верховная Рада отправила в отставку с должности министра развития общин и территорий Украины, возглавил НАК "Нафтогаз України", сообщают источники "Экономической правды".

Чернышова уволили без заслушивания его отчета о проведенной на должности министра работе.

По данным "Экономической правды", главой "Нафтогазу" теперь уже бывшего министра назначили 3 ноября на заседании Кабинета Министров Украины.

Ранее компанию возглавлял Юрий Витренко. 1 ноября Кабмин его уволил. Сообщалось, что Витренко продолжит занимать должность главы "Нафтогазу" до 3 ноября 2022 года включительно.

Контекст:

3 ноября "Нафтогаз" опубликовал консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года, в которой сказано, что убыток составил 57 млрд 579 млн грн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАК Нафтогаз, Алексей Чернышов, назначение, Кабмин
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