"Нафтогаз" возглавил Чернышов – СМИ

Чернышова уволили без заслушивания его отчета о проведенной на должности министра работе.

По данным "Экономической правды", главой "Нафтогазу" теперь уже бывшего министра назначили 3 ноября на заседании Кабинета Министров Украины.

Ранее компанию возглавлял Юрий Витренко. 1 ноября Кабмин его уволил. Сообщалось, что Витренко продолжит занимать должность главы "Нафтогазу" до 3 ноября 2022 года включительно.