"Нафтогаз" предварительно договорился о поставках газа через Baltic Pipe – Витренко

По его словам, план поставок пока предварительный, но реальный.
"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили именно для "Нафтогазу", для Украины", – сказал Витренко.
Он отметил, что в настоящее время у компании нет необходимых средств для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам. Созданный для импорта газа специальный фонд, который должен был наполняться, в частности, международными донорами, пока пуст.
"Проблема в том, что 1 млрд м³, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления предстоящей зимой, стоит $2 млрд по текущим ценам. И у "Нафтогазу" сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", – сообщил он.
При этом чиновник отметил важность открытия Baltic Pipe для Украины.
"Это хорошо, что появился такой дополнительный вариант получать точно не российский газ, и мы им воспользуемся, когда будет возможность", – сказал глава "Нафтогазу".
Baltic Pipe – стратегический проект, направленный на создание нового способа поставок природного газа из месторождений на континентальном шельфе Норвегии на рынки Дании и Польши, а также в соседние страны.
Инвесторами выступают операторы газотранспортной системы Gaz-System (Польша) и Energinet (Дания).
Европейская комиссия в 2013 году признала проект представляющим всеобщий интерес для Евросоюза. Для его поддержки из бюджета ЕС выделено €266,8 млн.
В 2018 году Польша заявляла, что после ввода в строй нового газопровода и загрузки LNG-терминала в Свиноуйсьце намеревается стать полностью независимой от российского "Газпрома".
В мае 2020 года правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории, что сняло последние препятствия для начала строительства магистрали.