"Нафтогаз" предварительно договорился о поставках газа через Baltic Pipe – Витренко

Газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³ в год из Норвегии в Польшу открылся 27 сентября Фото: ЕРА

По его словам, план поставок пока предварительный, но реальный.

"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили именно для "Нафтогазу", для Украины", – сказал Витренко.

Он отметил, что в настоящее время у компании нет необходимых средств для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам. Созданный для импорта газа специальный фонд, который должен был наполняться, в частности, международными донорами, пока пуст.

"Проблема в том, что 1 млрд м³, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления предстоящей зимой, стоит $2 млрд по текущим ценам. И у "Нафтогазу" сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", – сообщил он.

При этом чиновник отметил важность открытия Baltic Pipe для Украины.

"Это хорошо, что появился такой дополнительный вариант получать точно не российский газ, и мы им воспользуемся, когда будет возможность", – сказал глава "Нафтогазу".