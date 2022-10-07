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"Нафтогаз" предварительно договорился о поставках газа через Baltic Pipe – Витренко

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Газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м&sup3; в год из Норвегии в Польшу открылся 27 сентября
Газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³ в год из Норвегии в Польшу открылся 27 сентября
Фото: ЕРА

Национальная акционерная компания "Нафтогаз" достигла договоренности о поставках газа через газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Об этом глава правления НАК Юрий Витренко сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, план поставок пока предварительный, но реальный.

"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили именно для "Нафтогазу", для Украины", – сказал Витренко.

Он отметил, что в настоящее время у компании нет необходимых средств для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам. Созданный для импорта газа специальный фонд, который должен был наполняться, в частности, международными донорами, пока пуст.

"Проблема в том, что 1 млрд м³, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления предстоящей зимой, стоит $2 млрд по текущим ценам. И у "Нафтогазу" сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", – сообщил он.

При этом чиновник отметил важность открытия Baltic Pipe для Украины.

"Это хорошо, что появился такой дополнительный вариант получать точно не российский газ, и мы им воспользуемся, когда будет возможность", – сказал глава "Нафтогазу".

Контекст:

Baltic Pipe – стратегический проект, направленный на создание нового способа поставок природного газа из месторождений на континентальном шельфе Норвегии на рынки Дании и Польши, а также в соседние страны.

Инвесторами выступают операторы газотранспортной системы Gaz-System (Польша) и Energinet (Дания).

Европейская комиссия в 2013 году признала проект представляющим всеобщий интерес для Евросоюза. Для его поддержки из бюджета ЕС выделено €266,8 млн.

В 2018 году Польша заявляла, что после ввода в строй нового газопровода и загрузки LNG-терминала в Свиноуйсьце намеревается стать полностью независимой от российского "Газпрома".

В мае 2020 года правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории, что сняло последние препятствия для начала строительства магистрали.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, газопровод, Юрий Витренко
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