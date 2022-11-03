"Нафтогаз" опубликовал отчетность за I полугодие 2022 года. Убытки – чуть больше 57 млрд грн

В документе, в частности, за I полугодие показан финансовый результат за ІІ квартал 2022 года. Так, прибыль за этот период составила 420 млн грн, а общий убыток за I полугодие составил 57 млрд 159 млн грн. Соответственно убыток за I квартал 2022 года составил 57 млрд 579 млн грн.

"Основными факторами формирования убытка в I квартале стали дополнительные отчисления в резерв сомнительной задолженности, связанные со снижением оценки платежеспособности контрагентов компании в результате начала полномасштабной войны, а также отрицательная разница между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации в соответствии с возложенными на компанию государством специальными обязанностями, а также вследствие начала полномасштабной войны, механизм компенсации которой не был определен на конец I квартала", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазі" также назвали еще один из факторов убыточности в I квартале – разрушение активов Украины в результате обстрелов со стороны России.

При этом в соответствии с финансовым планом "Нафтогазу" на 2022 год по результатам года предусмотрена прибыль в 91,8 млрд грн.