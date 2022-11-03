"Нафтогаз" опубликовал отчетность за I полугодие 2022 года. Убытки – чуть больше 57 млрд грн

В документе, в частности, за I полугодие показан финансовый результат за ІІ квартал 2022 года. Так, прибыль за этот период составила 420 млн грн, а общий убыток за I полугодие составил 57 млрд 159 млн грн. Соответственно убыток за I квартал 2022 года составил 57 млрд 579 млн грн.
"Основными факторами формирования убытка в I квартале стали дополнительные отчисления в резерв сомнительной задолженности, связанные со снижением оценки платежеспособности контрагентов компании в результате начала полномасштабной войны, а также отрицательная разница между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации в соответствии с возложенными на компанию государством специальными обязанностями, а также вследствие начала полномасштабной войны, механизм компенсации которой не был определен на конец I квартала", – говорится в сообщении.
В "Нафтогазі" также назвали еще один из факторов убыточности в I квартале – разрушение активов Украины в результате обстрелов со стороны России.
При этом в соответствии с финансовым планом "Нафтогазу" на 2022 год по результатам года предусмотрена прибыль в 91,8 млрд грн.
14 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта "Нафтогаза" до преддефолтного С. Это произошло после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям.
В обращении к держателям облигаций, которое цитировало агентство "Интерфакс-Украина", НАК отметила, что просьба об отсрочке вызвана необходимостью подготовиться к предстоящему отопительному сезону: правительство поручило компании закупить дополнительные объемы газа.
26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям в связи с тем, что Кабмин не разрешил компании провести выплаты.
2 августа Кабмин официально сообщил, что "Нафтогаз" обратился к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить выплаты на два года.
31 августа "Нафтогаз" успешно провел переговоры с держателями еврооблигаций. 77% инвесторов проголосовали за и согласились отсрочить выплаты по долгам на два года.