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"Нафтогаз" опубликовал отчетность за I полугодие 2022 года. Убытки – чуть больше 57 млрд грн

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Убыток "Нафтогаза" за I квартал 2022 года составил 57 млрд 579 млн грн
Убыток "Нафтогаза" за I квартал 2022 года составил 57 млрд 579 млн грн
Фото: EPA

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал консолидированную финансовую отчетность за I полугодие 2022 года. Обзор был осуществлен независимыми международными аудиторами, сообщили 3 ноября в "Нафтогазе".

В документе, в частности, за I полугодие показан финансовый результат за ІІ квартал 2022 года. Так, прибыль за этот период составила 420 млн грн, а общий убыток за I полугодие составил 57 млрд 159 млн грн. Соответственно убыток за I квартал 2022 года составил 57 млрд 579 млн грн.

"Основными факторами формирования убытка в I квартале стали дополнительные отчисления в резерв сомнительной задолженности, связанные со снижением оценки платежеспособности контрагентов компании в результате начала полномасштабной войны, а также отрицательная разница между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации в соответствии с возложенными на компанию государством специальными обязанностями, а также вследствие начала полномасштабной войны, механизм компенсации которой не был определен на конец I квартала", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазі" также назвали еще один из факторов убыточности в I квартале – разрушение активов Украины в результате обстрелов со стороны России.

При этом в соответствии с финансовым планом "Нафтогазу" на 2022 год по результатам года предусмотрена прибыль в 91,8 млрд грн.

Контекст:

14 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта "Нафтогаза" до преддефолтного С. Это произошло после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям.

В обращении к держателям облигаций, которое цитировало агентство "Интерфакс-Украина", НАК отметила, что просьба об отсрочке вызвана необходимостью подготовиться к предстоящему отопительному сезону: правительство поручило компании закупить дополнительные объемы газа.

26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям в связи с тем, что Кабмин не разрешил компании провести выплаты.

2 августа Кабмин официально сообщил, что "Нафтогаз" обратился к держателям еврооблигаций с просьбой отсрочить выплаты на два года.

31 августа "Нафтогаз" успешно провел переговоры с держателями еврооблигаций. 77% инвесторов проголосовали за и согласились отсрочить выплаты по долгам на два года.

Теги: Россия, Украина, война, НАК Нафтогаз, прибыль, обстрелы, отчет, убытки, война России против Украины, ущерб, активы, финансы, компенсация
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