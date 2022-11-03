Рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий

Чернышов подтвердил, что теперь может возглавить "Нафтогаз України" Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Согласно опубликованному им фото табло голосования, за отставку министра проголосовало 279 нардепов, воздержались – 28, против не был никто.

Голосование прошло без отчета министра перед нардепами о своей работе на должности. Однако, сообщил нардеп, Чернышов представил такой отчет перед этим, на заседании парламентского комитета по вопросам самоуправления.

По словам Железняка, на заседании комитета Чернышов сказал, что после его увольнения Кабмин может рассматривать вопрос о потенциальном назначении на должность в "Нафтогазі України" и мотивировал свой потенциальный переход в "Нафтогаз" вопросом "энергетической безопасности, за которую он отвечает как глава штаба".

Также Чернышов на комитете прокомментировал возможное объединение Минрегиона и Мининфраструктуры.

"Сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но "пока об этом говорить преждевременно", – пересказал слова уже экс-министра Железняк.

Сам Чернышов написал в Facebook пост благодарности "всем, кто два с половиной года работал вместе с ним в Минрегионе, всем, с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно", а также иностранным партнерам, которые помогали продвигать реформы.