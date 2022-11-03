ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чернышов подтвердил, что теперь может возглавить "Нафтогаз України"
Чернышов подтвердил, что теперь может возглавить "Нафтогаз України"
Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно опубликованному им фото табло голосования, за отставку министра проголосовало 279 нардепов, воздержались – 28, против не был никто.

Голосование прошло без отчета министра перед нардепами о своей работе на должности. Однако, сообщил нардеп, Чернышов представил такой отчет перед этим, на заседании парламентского комитета по вопросам самоуправления. 

По словам Железняка, на заседании комитета Чернышов сказал, что после его увольнения Кабмин может рассматривать вопрос о потенциальном назначении на должность в "Нафтогазі України" и мотивировал свой потенциальный переход в "Нафтогаз" вопросом "энергетической безопасности, за которую он отвечает как глава штаба".

Также Чернышов на комитете прокомментировал возможное объединение Минрегиона и Мининфраструктуры.

"Сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но "пока об этом говорить преждевременно", – пересказал слова уже экс-министра Железняк.

Сам Чернышов написал в Facebook пост благодарности "всем, кто два с половиной года работал вместе с ним в Минрегионе, всем, с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно", а также иностранным партнерам, которые помогали продвигать реформы.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/pfbid0SK9uEhbvMjYFSTKeheTy54pyZiTUcxgQY3L3JakZEEuojUxx1e9fFmJvprhG6jDul

Контекст:

Чернышов возглавлял Минрегион с марта 2020 года2 ноября 2022 года он зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщал 1 ноября, что Чернышов, скорее всего, станет новым главой правления "Нафтогазу" после увольнения Кабмином Юрия Витренко.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что назначение Чернышова главой "Нафтогазу" будет незаконным. 

Теги: Верховная Рада, НАК Нафтогаз, отставка, отчет, Мининфраструктуры, увольнение, ГК Нафтогаз України, Алексей Чернышов, Министерство развития общин и территорий, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (117649)
2
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (113279)
3
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (89389)
4
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (79750)
5
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (75778)
6
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео (52723)
7
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (45480)
8
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (37835)
 
 
 
 