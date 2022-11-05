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Кабмин сменил главу Госаудиторской службы Украины

Басалаева бывший судья и член ЦИК
Басалаева – бывший судья и член ЦИК
Фото: hsa.org.ua

Кабинет министров на заседании 4 ноября сменил главу Государственной аудиторской службы Украины. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

С этой должности был уволен Геннадий Плис, назначена – Алла Басалаева.

Плис сообщил в Facebook, что уволился по собственному желанию и поблагодарил за "полную поддержку и содействие" во время работы правительство, парламент, Минфин и правоохранительные органы. 

По его словам, за последние 2.5 года Госаудитслужба продемонстрировала результат, который "в три раза лучше, чем за полтора десятка лет до нас (годы, за которые имеется хоть какая-то статистика в электронных базах данных службы)", несмотря на меньшую численность коллектива и количество проверок.

"Практически каждая из наших проверок заканчивалась уголовными делами. Именно поэтому яркие результаты нашей работы в большинстве своем покрыты тайной следствия", – добавил он. 

https://www.facebook.com/GenPLIS/posts/pfbid022u1yWojoEzBAkpDSEw9MSrS9oQcg1qdG7zmMhqPM4CP4TzBw4doFNrtUgJ8LxkF3l

Басалаева родом из Житомирской области, ей 41 год. У нее два высших образования – по специальностям "Правоведение" и "Финансы", оба получены в Академии государственной налоговой службы Украины.

С 2005-го по 2012-й работала на разных должностях в отделе представительства Центральной избирательной комиссии в судах.

Была судьей Дарницкого районного суда Киева (2012–2018) и членом Центральной избирательной комиссии (2018-2019). 

Преподаватель кафедры конституционного и административного права Национального авиационного университета. С 2021 года – председатель комитета по избирательному праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщается на сайте ассоциации. 

Кроме того, в 2021 году Басалаева занимала должность советницы тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова, выясняли "Схемы".

Контекст:

Государственная аудиторская служба, в частности, проводит финансовый контроль в министерствах, бюджетных учреждениях и на предприятиях, которые получают деньги из государственного или местных бюджетов, а также используют государственное или коммунальное имущество.

Плис, бывший замминистра финансов и бывший первый замглавы КГГА, возглавлял Госаудитслужбу с апреля 2020 года

Теги: Кабинет Министров, аудит, Государственная аудиторская служба, Геннадий Плис, увольнение, аудиторы, назначение, Кабмин, Алла Басалаева
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