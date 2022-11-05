Кабмин сменил главу Госаудиторской службы Украины

С этой должности был уволен Геннадий Плис, назначена – Алла Басалаева.

Плис сообщил в Facebook, что уволился по собственному желанию и поблагодарил за "полную поддержку и содействие" во время работы правительство, парламент, Минфин и правоохранительные органы.

По его словам, за последние 2.5 года Госаудитслужба продемонстрировала результат, который "в три раза лучше, чем за полтора десятка лет до нас (годы, за которые имеется хоть какая-то статистика в электронных базах данных службы)", несмотря на меньшую численность коллектива и количество проверок.

"Практически каждая из наших проверок заканчивалась уголовными делами. Именно поэтому яркие результаты нашей работы в большинстве своем покрыты тайной следствия", – добавил он.

Басалаева родом из Житомирской области, ей 41 год. У нее два высших образования – по специальностям "Правоведение" и "Финансы", оба получены в Академии государственной налоговой службы Украины.

С 2005-го по 2012-й работала на разных должностях в отделе представительства Центральной избирательной комиссии в судах.

Была судьей Дарницкого районного суда Киева (2012–2018) и членом Центральной избирательной комиссии (2018-2019).

Преподаватель кафедры конституционного и административного права Национального авиационного университета. С 2021 года – председатель комитета по избирательному праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщается на сайте ассоциации.

Кроме того, в 2021 году Басалаева занимала должность советницы тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова, выясняли "Схемы".