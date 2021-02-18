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"Мы решили игнорировать этот неприятный документ". В "Нафтогазі" отреагировали на заключение Госаудита и предложение Витренко уволить Коболева

Руководство "Нафтогазу" решило пока игнорировать упреки и.о. министра энергетики Юрия Витренко и замечания Госаудитслужбы, сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.

Коболев отметил, что позиция Госаудитслужбы противоречит требованиям правительства
Коболев отметил, что позиция Госаудитслужбы противоречит требованиям правительства
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Председатель правления "Нафтогазу" Андрей Коболев отреагировал на письмо и.о. министра энергетики Юрия Витренко, в котором тот предлагает уволить руководство компании. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Коболев отметил, что для реализации бизнес-стратегии компании до 2020 года не были выполнены условия, которые не зависели от "Нафтогазу" – о предоставлении новых лицензий, упрощении Налогового кодекса и другие.

"Из 19 условий, которые были перечислены в этой программе, полностью и своевременно было выполнено только одно. Все другие выполнялись или позже, или остаются невыполненными до сих пор", – сказал он.

Комментируя выводы государственного аудита, Коболев заявил, что позиция Госаудитслужбы противоречит требованиям правительства. По его словам, Госаудит, по сути, обвиняет компанию в использовании международных стандартов бухгалтерской отчетности.

"Вы не можете быть на бирже и не придерживаться международных стандартов. Это просто невозможно, вас туда просто не пустят. Поэтому, с одной стороны, говорить нам: "Становитесь международной компанией", а, с другой стороны, делать отчет, в котором написано, что проблема "Нафтогазу" в том, что мы используем эти международные стандарты, как по мне, является определенным противоречием", – отметил председатель правления.

По словам Коболева, руководство компании решило пока не реагировать на упреки Витренко и аудиторов.

"Мы как команда для себя сделали выбор, мы считаем, что идти в направлении утвержденной цели, становиться международной компанией – это наш путь. Я думаю, что в этом аспекте вывод Госаудита не выдерживает никакой критики. Поэтому пока мы решили для себя игнорировать этот неприятный документ, как и письмо [Витренко], и двигаться дальше", – резюмировал он.

В середине февраля Витренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить главу НАК "Нафтогаз України" Коболева и разорвать контракты с членами наблюдательного совета компании. В письме Витренко объяснял свое решением тем, что компания не выполнила показатель добычи газа в 2020-м и планирует сокращать его в течение пяти лет.

Он также упомянул результаты аудита "Нафтогазу" Госаудитслужбой в 2020 году. По данным СМИ, аудит показал, что деятельность компании в 2018–2019 годах привела к убыткам на сумму 75,5 млрд грн. Аудиторы опровергали эту информацию, но позднее "Экономическая правда" опубликовала фото письма главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса премьер-министру с результатами ревизии, в котором эта сумма подтверждается.

По результатам аудиторской проверки НАК "Нафтогаз України" Офис генпрокурора Украины ведет несколько производств, сообщила 18 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова.

Коболев возглавляет "Нафтогаз" с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года. В 2020 году "Нафтогаз" впервые за пять лет показал убытки.

Теги: энергетика, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, отчет, убытки, аудит, Государственная аудиторская служба, Юрий Витренко, аудиторы, проверки
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