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ПОЛИТИКА

Фурса: Витренко ради голосов в парламенте готов пустить под нож реформу корпоративного управления "Нафтогазу"

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что врио министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил против реформы "Нафтогазу" и атакует главу компании Андрея Коболева, потому что хочет быть министром, а Коболева "очень не любит".

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Сергей Фурса: Пришел Витренко и решил все похерить. Очень хочет быть избранным министром. И очень не любит Коболева
Сергей Фурса: Пришел Витренко и решил все похерить. Очень хочет быть избранным министром. И очень не любит Коболева
Фото: Sergey Fursa / Facebook

Ради голосов в Верховной Раде и назначения на должность министра энергетики временно исполняющий обязанности министра Юрий Витренко решил разрушить планы по реформированию НАК "Нафтогаз України" во главе с Андреем Коболевым. Такое заявление сделал в Facebook инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Витренко против реформы "Нафтогазу". Витренко хочет уволить Коболева. Не новость. Витренко хочет уничтожить реформу корпоративного управления "Нафтогазу". Вот это уже новость. Витренко давно хочет что-то сделать с Коболевым. Как будто бы у них был долгий брак и потом один из партнеров изменил другому, и теперь второй живет ради мести. И теперь Витренко ради мести и, может быть, ради голосов в парламенте хочет уволить Коболева и разогнать наблюдательный совет "Нафтогазу". И вбить еще один гвоздь в наше сотрудничество с коллективным Западом. Ведь реформа "Нафтогазу", которая в том числе включала в себя реформу корпоративного управления, была важной частью реформ в последние годы. И наши западные партнеры не раз ставили в пример эту реформу другим направлениям. А теперь пришел Витренко и решил все похерить. Очень хочет быть избранным министром. И очень не любит Коболева. Прям сильно. Прям жить не может спокойно, пока Коболев – глава "Нафтогазу". И готов под нож даже реформу корпоративного управления пустить ради мести", – написал эксперт.

Фурса отметил, что популисты не любят реформу корпоративного управления, а олигархам не нравится, что их отстранили от ряда государственных компаний, где эту реформу успели провести.

"Чиновники не любят, что их бьют по рукам независимые директора. Теперь и Витренко против. Интересно, он к кому себя причисляет? И интересно, сегодняшний Витренко подрался бы с Витренко образца 2016 года? Или просто накричал бы на него. Потому что такое впечатление иногда создается, что человека подменили и он развернулся на 180 градусов. И может быть, Юлия Владимировна так увлеклась пластической хирургией, что теперь она выглядит как Витренко? А сам Витренко где-то томится в подвале, связанный по рукам и ногам?" – предположил инвестбанкир.

Он добавил, что реформа корпоративного управления очень важна, а высокие зарплаты – гарантия того, что на предприятия придут профессионалы и будут отстаивать интересы налогоплательщиков.

"А знаете, что самое большое дно в этой истории? Что новый Витренко хочет уволить старого Коболева и старый наблюдательный совет, опираясь на отчет государственной службы аудита, который все понимающие люди выбросили в топку и который не имеет ничего общего с финансовым анализом. И Витренко прекрасно это знает. Никто в мире финансов не воспринимает эту бумажку серьезно. Никто из инвесторов не отреагировал на ее публикацию. Потому что для всех финансистов есть аудированная отчетность "Нафтогазу" по международным стандартам. А для политологов и журналистов медведчуковских каналов есть вот этот вот отчет. Это политический опус, с которым по телеканалам бегали популисты, который сделан только для того, чтобы с ним по телеканалам бегали популисты. И кто, как не Витренко, знает, что это пустая бумажка, сотканная из манипуляций? И самое красивое, что этот отчет говорит, что премии руководителям "Нафтогазу" – это зло. И теперь Витренко, который только что выбил себе вторую часть этой премии, хочет уволить Коболева, потрясая этой бумажкой. Занавес", – подытожил Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4417751468251233

Витренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить главу НАК "Нафтогаз України" Коболева и разорвать контракты с членами наблюдательного совета компании. По его словам, обращение было результатом "поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи".

Коболев возглавляет "Нафтогаз" с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Сергей Фурса, Юрий Витренко
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