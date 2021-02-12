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"Нафтогаз України" уменьшил более чем в два раза зарплату членам набсовета за прошлый год

НАК "Нафтогаз України" потратила на зарплату членов набсовета около 14 млн грн за прошлый год, говорится в отчете о платежах компании.

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В 2019 году "Нафтогаз" заплатил членам набсовета более 29 млн грн
В 2019 году "Нафтогаз" заплатил членам набсовета более 29 млн грн
Фото: ЕРА

НАК "Нафтогаз України" в прошлом году уменьшила зарплаты членов наблюдательного совета в 2,1 раза, почти на 15,4 млн грн, сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 12 февраля со ссылкой на отчет о платежах "Нафтогазу".

Согласно документу, услуги главы набсовета Клэр Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена – 3,049 млн грн, Бруно Лескуа – 3,042 млн грн, Натальи Бойко – 2,329 млн грн и Амоса Хохштайна – 2,069 млн грн. Суммарные траты на членов набсовета компании составили около 14 млн грн.

В 2019 году "Нафтогаз" направил на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, а в 2018 – 29,3 млн грн.

Хохштайн в октябре 2020 года уведомил "Нафтогаз" о прекращении полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете.

Кабинет Министров Украины утвердил состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" 13 декабря 2017 года.

НАК "Нафтогаз України" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по Украине.

Теги: Кабинет Министров, зарплата, НАК Нафтогаз, документы, Набсовет, Клэр Споттисвуд, Наталья Бойко, Амос Хохштайн
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