Офис генпрокурора Украины ведет несколько производств по деятельности "Нафтогазу" – Венедиктова

Дела по итогам аудиторской проверки НАК "Нафтогаз України" заслушиваются в Офисе генерального прокурора Украины раз в две недели, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.

Офис генерального прокурора Украины ведет несколько производств по деятельности НАК "Нафтогаз України", следствие касается результатов государственного аудита компании. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала во время отчета в Верховной Раде 18 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно этой компании, в том числе и касательно акта (государственной аудиторской службы после проверки "Нафтогазу". – "ГОРДОН"), о котором вы говорили, у нас есть несколько производств. Следствие у нас продолжается. Эти дела не являются для нас какими-то неизвестными, они также заслушиваются раз в две недели. Поэтому как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора", – пояснила генпрокурор.

Государственная аудиторская служба Украины в ходе анализа финансово-экономической деятельности "Нафтогазу" обнаружила прямые потери на сумму более 75 млрд грн. "Экономическая правда" писала, что всего ревизоры насчитали недостатков и нарушений в работе компании более чем на 225 млрд грн. Аудиторы обнаружили нарушения различного характера, в том числе продажу газа по заниженным ценам, безосновательную выплату премий членам правления "Нафтогазу", занижение стоимости услуг за транспортировку газа, провал программы увеличения добычи газа, нарушения при закупках и скрытое кредитование.

НАК "Нафтогаз України" за девять месяцев 2020 года получила чистый убыток в размере 17 млрд грн. За этот же период в 2019 году "Нафтогаз" показал 12,9 млрд грн прибыли.