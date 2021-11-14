ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Проверка бюджета Кривого Рога выявила нарушений на 27 млрд грн – Госаудитслужба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аудит длился с мая 2021 года и охватил период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021-го
Аудит длился с мая 2021 года и охватил период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021-го
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flick

Государственная аудиторская служба завершила проверку Криворожской городской территориальной общины Днепропетровской области. Об этом 12 ноября сообщил пресс-центр Госаудитслужбы.

Аудит длился с мая 2021 года и охватил период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021-го. Было проведено семь проверок финансово-хозяйственной деятельности, в том числе коммунального предприятия "Криворожтеплосеть", департамента образования и науки мэрии, управления капитального строительства горсовета. Ревизия выявила ряд недостатков и нарушений на сумму более 27 млрд грн.

Проверка расходной части бюджета города, отдельных учреждений, предприятий и организаций установила нарушений на общую сумму 3,337 млрд грн. Из них:

  • осуществление расходов на строительство / капитальный ремонт при отсутствии разрешительной документации и в нарушение государственных строительных норм – 188,5 млн грн;
  • оплата строительных и ремонтных работ, выполнение которых документально не подтверждено, что повлекло за собой безосновательную оплату средств – 678,6 млн грн;
  • приобретение товаров, работ, услуг по завышенным ценам – 150,6 млн грн;
  • завышение стоимости выполненных работ и услуг – 53,7 млн грн;
  • завышение физических объемов работ – 17,7 млн грн;
  • неприменение и невзыскание с подрядных организаций штрафов в связи с проведением некачественных работ – 264,8 млн грн.

"По результатам проверки состояния выполнения доходной части бюджета города установлены нарушения и недостатки, которые привели к недополучению доходов, безвозвратной потере средств, упущенных выгод, выявлены дополнительные резервы на общую сумму 13 млрд грн", – отметили в релизе.

По данным Госаудитслужбы, в Кривом Роге не соблюдались нормы питания детей в детских садах, школах, а также пациентов больниц, а также не выполнялись нормативы их обеспеченности медикаментами на сумму 282,3 млн. грн.

Теги: Кривой Рог, бюджет, доходы, Днепропетровская область, аудит, финансы, Государственная аудиторская служба, больницы, расходы, проверки, нарушение, питание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Джамала прогулялась по руинам Помпей в кожаном мини-платье и колготах в сетку
Джамала прогулялась по руинам Помпей в кожаном мини-платье и колготах в сетку
"Чуть светлее Кардашян". Блондинка Леся Никитюк сменила цвет волос
"Чуть светлее Кардашян". Блондинка Леся Никитюк сменила цвет волос
"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети?" Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног
"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети?" Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног
"Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело". Стужук ответила на упреки в размере ее плавок
"Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело". Стужук ответила на упреки в размере ее плавок
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
"Следующее слово "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Следующее слово – "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу (159087)
2
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (138450)
3
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (75449)
4
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (63904)
5
"Нереально сексуальная". Полякова снялась в крошечном купальнике (50672)
6
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (47007)
7
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (22237)
8
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой (21678)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS