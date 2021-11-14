Проверка бюджета Кривого Рога выявила нарушений на 27 млрд грн – Госаудитслужба

Аудит длился с мая 2021 года и охватил период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021-го Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flick

Аудит длился с мая 2021 года и охватил период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021-го. Было проведено семь проверок финансово-хозяйственной деятельности, в том числе коммунального предприятия "Криворожтеплосеть", департамента образования и науки мэрии, управления капитального строительства горсовета. Ревизия выявила ряд недостатков и нарушений на сумму более 27 млрд грн.

Проверка расходной части бюджета города, отдельных учреждений, предприятий и организаций установила нарушений на общую сумму 3,337 млрд грн. Из них:

осуществление расходов на строительство / капитальный ремонт при отсутствии разрешительной документации и в нарушение государственных строительных норм – 188,5 млн грн;

оплата строительных и ремонтных работ, выполнение которых документально не подтверждено, что повлекло за собой безосновательную оплату средств – 678,6 млн грн;

приобретение товаров, работ, услуг по завышенным ценам – 150,6 млн грн;

завышение стоимости выполненных работ и услуг – 53,7 млн грн;

завышение физических объемов работ – 17,7 млн грн;

неприменение и невзыскание с подрядных организаций штрафов в связи с проведением некачественных работ – 264,8 млн грн.

"По результатам проверки состояния выполнения доходной части бюджета города установлены нарушения и недостатки, которые привели к недополучению доходов, безвозвратной потере средств, упущенных выгод, выявлены дополнительные резервы на общую сумму 13 млрд грн", – отметили в релизе.

По данным Госаудитслужбы, в Кривом Роге не соблюдались нормы питания детей в детских садах, школах, а также пациентов больниц, а также не выполнялись нормативы их обеспеченности медикаментами на сумму 282,3 млн. грн.