За октябрь Шмыгаль получил зарплату меньше, чем вице-премьеры Украины – данные Кабмина

Всего премьеру начислили более 76 тыс. грн, из которых удержали налог и военный сбор.

Ряд других членов правительства получили за октябрь большую зарплату, чем Шмыгаль. В частности, вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной выдали, согласно данным Кабмина, 61 491 грн; вице-премьеру Ирине Верещук – 61 514 грн; вице-премьеру Михаилу Федорову – 61 521 грн.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко получила фактическую зарплату в 61 509 грн.

Зарплата за октябрь, выплаченная министру Кабинета Министров Украины Олегу Немчинову, составила 122 039 грн за счет того, что он получил 76 тыс. грн материальной помощи на оздоровление. В итоге сумма налогов и военного сбора составила у него почти 30 тыс. грн.

Контекст:

С 1 октября минимальная зарплата в Украине выросла на 200 грн и теперь составляет 6,7 тыс. грн. В почасовом измерении она выросла с 39,26 грн до 40,46 грн.

В проекте госбюджета на 2023 год, который Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады, повышение минимальной зарплаты не предусмотрено.