"Украина спасает мир". Зеленский и Томас-Гринфилд отметили необходимость продления "зернового соглашения"

Зеленский рассказал о том, как Россия мешает работе "зернового коридора" Фото: president.gov.ua

Отдельной темой встречи президента Украины и постпреда США в ООН стала мировая продовольственная безопасность. Зеленский отметил роль ООН и лично генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в реализации "зерновой инициативы", обеспечивающей продовольствием миллионы людей в странах Африки, Азии и Европы.

Подчеркивается, что собеседники отметили необходимость продления "зернового соглашения" после 19 ноября.

"Последние дни показывают, что это может быть. Да, Россия всячески замедляет этот процесс, чтобы шантажировать мир. Но думаю, что мы все вместе справимся с этой проблемой", – убежден Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на полномасштабную агрессию РФ, Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

"Украина спасает мир" – под таким лозунгом будем оказывать помощь беднейшим. Первый корабль в рамках инициативы должен выйти уже скоро. Мы предлагаем странам мира приобщиться к этому важному начинанию", – отметил президент Украины.