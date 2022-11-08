"Украина спасает мир". Зеленский и Томас-Гринфилд отметили необходимость продления "зернового соглашения"

Отдельной темой встречи президента Украины и постпреда США в ООН стала мировая продовольственная безопасность. Зеленский отметил роль ООН и лично генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в реализации "зерновой инициативы", обеспечивающей продовольствием миллионы людей в странах Африки, Азии и Европы.
Подчеркивается, что собеседники отметили необходимость продления "зернового соглашения" после 19 ноября.
"Последние дни показывают, что это может быть. Да, Россия всячески замедляет этот процесс, чтобы шантажировать мир. Но думаю, что мы все вместе справимся с этой проблемой", – убежден Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на полномасштабную агрессию РФ, Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.
"Украина спасает мир" – под таким лозунгом будем оказывать помощь беднейшим. Первый корабль в рамках инициативы должен выйти уже скоро. Мы предлагаем странам мира приобщиться к этому важному начинанию", – отметил президент Украины.
Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Так, 29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на приостановку участия РФ в черноморской "зерновой инициативе". США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".
В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии".
Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".