ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вражеские снаряды унесли жизни и травмировали гражданских жителей, разрушили дома, отметили в полиции Донецкой области
Вражеские снаряды унесли жизни и травмировали гражданских жителей, разрушили дома, отметили в полиции Донецкой области
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Полиция Донецкой области за сутки задокументировала 22 факта нарушения законов и обычаев войны со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщается в Facebook полиции региона.

"За сутки российские войска обстреляли 13 населенных пунктов. Вражеские снаряды унесли жизни и травмировали гражданских жителей, разрушили дома. Среди пострадавших – ребенок в Краматорске", – говорится в сообщении.

В частности, по данным полиции, оккупанты вели огонь по таким населенным пунктам: Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Часов Яр, Курахово, Красногоровка, Великая Новоселка, Бердычи, Веселое, Карловка, Дружба, Красногоровка, Пречистовка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/pfbid0HBhzKHQSBPKpGnxFKtEA4AhvJc8N8moUuehg4qfSkYLtnbQwEuwfrSBgCM9XmUCql

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, полиция, Краматорск, Карловка, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, пострадавшие, Дружба, ребенок, население, травмы, российские оккупанты, Часов Яр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото
"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото
  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео
  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео
"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках
"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках
  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео
  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео
Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"
Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (136463)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (128537)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (103433)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (74625)
5
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (57154)
6
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (53393)
7
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (47923)
8
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (44214)
 
 
 
 