Российские войска за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области – полиция

Об этом сообщается в Facebook полиции региона.
"За сутки российские войска обстреляли 13 населенных пунктов. Вражеские снаряды унесли жизни и травмировали гражданских жителей, разрушили дома. Среди пострадавших – ребенок в Краматорске", – говорится в сообщении.
В частности, по данным полиции, оккупанты вели огонь по таким населенным пунктам: Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Часов Яр, Курахово, Красногоровка, Великая Новоселка, Бердычи, Веселое, Карловка, Дружба, Красногоровка, Пречистовка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.