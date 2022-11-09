Российские войска за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области – полиция

Вражеские снаряды унесли жизни и травмировали гражданских жителей, разрушили дома, отметили в полиции Донецкой области Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Об этом сообщается в Facebook полиции региона.

"За сутки российские войска обстреляли 13 населенных пунктов. Вражеские снаряды унесли жизни и травмировали гражданских жителей, разрушили дома. Среди пострадавших – ребенок в Краматорске", – говорится в сообщении.

В частности, по данным полиции, оккупанты вели огонь по таким населенным пунктам: Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Часов Яр, Курахово, Красногоровка, Великая Новоселка, Бердычи, Веселое, Карловка, Дружба, Красногоровка, Пречистовка.

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