Путин наградил Стремоусова орденом "за мужество и отвагу". В указе утверждается, что посмертно

Российские СМИ пишут, что фрагменты внедорожника Стремоусова "разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы" Скриншот: РИА Новости / Telegram

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", – говорится в указе.

8 ноября ряд российских СМИ написали о гибели Стремоусова в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо.

"РИА Новости" опубликовало фото и видео, предположительно, с места аварии. Корреспондент пропагандистского агентства заявил, что бронированный "внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси", а фрагменты автомобиля "разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы".

Официальных подтверждений гибели Стремоусова от украинских правоохранителей и властей не было. В Херсонском облсовете предупредили, что его "смерть" может быть инсценировкой – такие прецеденты с коллаборантами уже были.