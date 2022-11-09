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Путин наградил Стремоусова орденом "за мужество и отвагу". В указе утверждается, что посмертно

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Российские СМИ пишут, что фрагменты внедорожника Стремоусова "разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы"
Российские СМИ пишут, что фрагменты внедорожника Стремоусова "разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы"
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества херсонского коллаборанта, "замглавы администрации" частично оккупированной Херсонской области Кирилла Стремоусова. Указ опубликован на российском портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", – говорится в указе. 

8 ноября ряд российских СМИ написали о гибели Стремоусова в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо.

"РИА Новости" опубликовало фото и видео, предположительно, с места аварии. Корреспондент пропагандистского агентства заявил, что бронированный "внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси", а фрагменты автомобиля "разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы".

Официальных подтверждений гибели Стремоусова от украинских правоохранителей и властей не было. В Херсонском облсовете предупредили, что его "смерть" может быть инсценировкой – такие прецеденты с коллаборантами уже были.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в марте участвовал в организации коллаборационистского "комитета спасения за мир и порядок".

26 апреля 2022 года оккупанты назначили его "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.

Стремоусов был одним из организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

Также получил известность чтением стихотворения о "народных референдумах воссоединения с Россией по всей планете Земля", оказавшимся сатирическим произведением украинского поэта.

Теги: Россия, Владимир Путин, ДТП, смерть, авария, Херсонская область, награды, награда, Кирилл Стремоусов, коллаборационизм
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