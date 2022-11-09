Путин наградил Стремоусова орденом "за мужество и отвагу". В указе утверждается, что посмертно

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", – говорится в указе.
8 ноября ряд российских СМИ написали о гибели Стремоусова в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо.
"РИА Новости" опубликовало фото и видео, предположительно, с места аварии. Корреспондент пропагандистского агентства заявил, что бронированный "внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси", а фрагменты автомобиля "разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы".
Официальных подтверждений гибели Стремоусова от украинских правоохранителей и властей не было. В Херсонском облсовете предупредили, что его "смерть" может быть инсценировкой – такие прецеденты с коллаборантами уже были.
После полномасштабного вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в марте участвовал в организации коллаборационистского "комитета спасения за мир и порядок".
26 апреля 2022 года оккупанты назначили его "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".
Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.
Стремоусов был одним из организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.
Также получил известность чтением стихотворения о "народных референдумах воссоединения с Россией по всей планете Земля", оказавшимся сатирическим произведением украинского поэта.