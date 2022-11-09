Херсонская ОВА не может подтвердить или опровергнуть смерть Стремоусова – Янушевич

"Относительно гибели коллаборанта и предателя Украины Кирилла Стремоусова – сейчас подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем. Скажу одно: нас не интересует ни жизнь, ни смерть коллаборантов. Все они обязательно предстанут перед судом: кто перед украинским, а кто перед Божьим. Ни один из них не избежит ответственности за то, что предал Украину и перешел на сторону россиян, что пытал, насиловал и убивал украинский народ", – написал он.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил в Facebook, что также пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о гибели Стремоусова.

"Это может соответствовать действительности, а может являться инсценировкой", – написал он.

8 ноября ряд российских СМИ заявили о гибели Стремоусова якобы в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо.