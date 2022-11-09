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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсонская ОВА не может подтвердить или опровергнуть смерть Стремоусова – Янушевич

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Оккупанты объявляли о якобы гибели Стремоусова
Оккупанты объявляли о якобы гибели Стремоусова
Фото: Кирилл Стремоусов / Telegram

Херсонская областная военная администрация не может подтвердить или опровергнуть информацию о гибели коллаборанта Кирилла Стремоусова. Об этом заявил в Telegram глава ОВА Ярослав Янушевич 9 ноября.

"Относительно гибели коллаборанта и предателя Украины Кирилла Стремоусова – сейчас подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем. Скажу одно: нас не интересует ни жизнь, ни смерть коллаборантов. Все они обязательно предстанут перед судом: кто перед украинским, а кто перед Божьим. Ни один из них не избежит ответственности за то, что предал Украину и перешел на сторону россиян, что пытал, насиловал и убивал украинский народ", – написал он.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил в Facebook, что также пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о гибели Стремоусова.

"Это может соответствовать действительности, а может являться инсценировкой", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024ZnDHnGip4prybcKJGJTEGPYCo3KmcXwY55Sa8QXQrwbuNiGJvaiPNZ4pk4Ectfml&id=100028374940771

8 ноября ряд российских СМИ заявили о гибели Стремоусова якобы в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в начале марта сформировал коллаборационистский "комитет спасения за мир и порядок".

26 апреля 2022 года он объявил себя "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.

Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, Херсон, Херсонская область, война России против Украины, Кирилл Стремоусов, коллаборационизм, Юрий Соболевский, Ярослав Янушевич
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