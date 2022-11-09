Кремль дал указание меньше цитировать целую группу российских военных депутатов – СМИ

По информации издания, в список депутатов попали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов и глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По мнению Кремля, они позволяют себе "излишнюю самостоятельность в высказываниях и критику российских войск".

Источник "Верстки" сообщил, что указание идет от представителей блока первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По его словам, вышеуказанные депутаты неоднократно высказывались о ходе войны, "частичной" мобилизации и обеспечении фронта, "выставляя Кремль в невыгодном свете". Поэтому было принято решение цитировать их "только из [информационных] агентств и в минимальным объемах, если этого требует новостная повестка".

Издание отметило, что указания от российской администрации получили СМИ, принадлежащие к группе "Россия сегодня", "Российская газета" и ВГТРК (в группу входят телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", "Радио России", радиостанция "Маяк" и другие).

По данным "Медузы", прокремлевские СМИ будут меньше цитировать и незаконно назначенного российскими оккупантами замглавы "администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова.



