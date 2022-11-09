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Кремль дал указание меньше цитировать целую группу российских военных депутатов – СМИ

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По информации росСМИ, группа депутатов РФ "выставляла Кремль в невыгодном свете"
По информации росСМИ, группа депутатов РФ "выставляла Кремль в невыгодном свете"
Фото: depositphotos.com

Администрация президента России попросила лояльные к себе СМИ меньше цитировать депутатов Государственной думы, которые высказываются на военные темы. Об этом сообщает российское издание "Верстка" 9 ноября, ссылаясь на источник в одном из государственных СМИ РФ и собеседника, близкого к Госдуме.

По информации издания, в список депутатов попали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов и глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По мнению Кремля, они позволяют себе "излишнюю самостоятельность в высказываниях и критику российских войск".

Источник "Верстки" сообщил, что указание идет от представителей блока первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По его словам, вышеуказанные депутаты неоднократно высказывались о ходе войны, "частичной" мобилизации и обеспечении фронта, "выставляя Кремль в невыгодном свете". Поэтому было принято решение цитировать их "только из [информационных] агентств и в минимальным объемах, если этого требует новостная повестка".

Издание отметило, что указания от российской администрации получили СМИ, принадлежащие к группе "Россия сегодня", "Российская газета" и ВГТРК (в группу входят телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", "Радио России", радиостанция "Маяк" и другие).

По данным "Медузы", прокремлевские СМИ будут меньше цитировать и незаконно назначенного российскими оккупантами замглавы "администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова.


Контекст:

В России подвергли резкой критике командующего группировкой российских войск "Центр" в войне в Украине генерал-полковника Александра Лапина после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что такая критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.

Также эксперты заявляют, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Теги: Россия, СМИ, война, Администрация Президента, Кремль, депутаты, Госдума, военные, мобилизация, ВГТРК, война России против Украины, Медуза, Кирилл Стремоусов, войска, критика
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