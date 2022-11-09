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09 ноября, 2022
 
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"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова

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Невзоров: Кирюша прислал первые селфи с Жириком
Невзоров: Кирюша прислал первые селфи с Жириком
Фото: Nevzorov.tv / Facebook

9 ноября ряд российских СМИ написали о смерти херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова. Тот якобы погиб в ДТП. На это иронично отреагировал российский публицист Александр Невзоров 9 ноября в своем Telegram-канале.

"Все выяснилось со Стремоусовым. Обычное, банальное ДТП… Ясновидящие и спириты уже заявили, что Кирюша прислал первые селфи с Жириком и Кобзоном", – написал Невзоров.

Контекст:

После начала вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в начале марта сформировал коллаборационистский "комитет спасения за мир и порядок".

26 апреля 2022 года он объявил себя "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.

Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

Теги: Александр Невзоров, Херсон, смерть, Кирилл Стремоусов, коллаборационизм
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