В МВД Украины показали, из-за чего мог погибнуть коллаборант Стремоусов, и призвали украинцев пристегиваться

"Соблюдение правил безопасности дорожного движения может спасти жизнь! Напоминаем водителям, что пристегнутый пояс безопасности значительно снижает вероятность травмирования во время ДТП и может сохранить вам жизнь!" – говорится в сообщении правоохранителей.

В МВД Украины проиллюстрировали сообщение скриншотом одного из видеообращений Стремоусова, которые он часто записывал за рулем автомобиля. На картинке заметно, что коллаборант не просто не пристегнут – ремень безопасности со стороны водительского сиденья отсутствует в принципе.

8 ноября ряд российских СМИ заявили о гибели Стремоусова якобы в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо.