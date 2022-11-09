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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МВД Украины показали, из-за чего мог погибнуть коллаборант Стремоусов, и призвали украинцев пристегиваться

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Стремоусов ездил в машине, где отсутствовал ремень безопасности
Стремоусов ездил в машине, где отсутствовал ремень безопасности
Фото: МВС України / Facebook

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, занимавший "должность" заместителя "губернатора" Херсонской области, не следовал правилам дорожного движения, которые предписывают водителям и пассажирам транспортных средств пристегиваться. Об этом написала 9 ноября в Facebook пресс-служба МВД.

"Соблюдение правил безопасности дорожного движения может спасти жизнь! Напоминаем водителям, что пристегнутый пояс безопасности значительно снижает вероятность травмирования во время ДТП и может сохранить вам жизнь!" – говорится в сообщении правоохранителей.

В МВД Украины проиллюстрировали сообщение скриншотом одного из видеообращений Стремоусова, которые он часто записывал за рулем автомобиля. На картинке заметно, что коллаборант не просто не пристегнут – ремень безопасности со стороны водительского сиденья отсутствует в принципе.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid0dz3PLiZs7MEntJhhsa3TkLRsCXFto4pjjbZDh5U6AktyQqZvKsXKYYscCWqGrZ1Dl

8 ноября ряд российских СМИ заявили о гибели Стремоусова якобы в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в начале марта сформировал коллаборационистский "комитет спасения за мир и порядок".

26 апреля 2022 года он объявил себя "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.

Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

Теги: Россия, МВД, Украина, ДТП, Херсон, автомобили, смерть, авария, правоохранители, война России против Украины, безопасность, погибшие, автомобиль, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, пресс, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация
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