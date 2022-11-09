В МВД Украины показали, из-за чего мог погибнуть коллаборант Стремоусов, и призвали украинцев пристегиваться

"Соблюдение правил безопасности дорожного движения может спасти жизнь! Напоминаем водителям, что пристегнутый пояс безопасности значительно снижает вероятность травмирования во время ДТП и может сохранить вам жизнь!" – говорится в сообщении правоохранителей.
В МВД Украины проиллюстрировали сообщение скриншотом одного из видеообращений Стремоусова, которые он часто записывал за рулем автомобиля. На картинке заметно, что коллаборант не просто не пристегнут – ремень безопасности со стороны водительского сиденья отсутствует в принципе.
8 ноября ряд российских СМИ заявили о гибели Стремоусова якобы в ДТП. Позже об этом также заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо.
После полномасштабного вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в начале марта сформировал коллаборационистский "комитет спасения за мир и порядок".
26 апреля 2022 года он объявил себя "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".
Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.
Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.