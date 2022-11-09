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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Слова расходятся с делом". В ОК "Юг" прокомментировали заявления оккупантов об отводе войск из Херсона

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Гуменюк: Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия
Гуменюк: Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия
Фото: mediacenter.org.ua

На юге Украины продолжается операция, требующая информационной тишины. Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии Общественному 9 ноября.

"Тем временем оккупанты пытаются заполнить информационное пространство своими сообщениями, чтобы подготовить оправдание на случай стремительного провала и дезориентировать местное население и силы обороны Украины", – заявила она.

По ее словам, силы обороны не исключают провокаций от российских оккупантов и создания ошибочного впечатления об их подлинных намерениях.

В эфире канала Freedom Гуменюк заявила, что информацию нужно воспринимать критически, особенно поступающую от оккупантов.

"Противник очень активно и публично комментирует чуть ли не каждый свой шаг. Для чего это делается? В условиях гибридной войны и информационного противостояния они пытаются заполнить информационное пространство удобными им сообщениями, чтобы, с одной стороны, подготовить оправдательные нарративы, а с другой – чтобы, возможно, дезориентировать и местное население, и силы обороны. Мы не исключаем провокаций. Мы видим и наблюдаем, что слова снова расходятся с делом. Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия, которые у нас и были запланированы. И мы просим всех дождаться момента, когда мы сможем раскрыть результаты этой операции", – сказала спикер.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком раноПо его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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