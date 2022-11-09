"Слова расходятся с делом". В ОК "Юг" прокомментировали заявления оккупантов об отводе войск из Херсона

"Тем временем оккупанты пытаются заполнить информационное пространство своими сообщениями, чтобы подготовить оправдание на случай стремительного провала и дезориентировать местное население и силы обороны Украины", – заявила она.

По ее словам, силы обороны не исключают провокаций от российских оккупантов и создания ошибочного впечатления об их подлинных намерениях.

В эфире канала Freedom Гуменюк заявила, что информацию нужно воспринимать критически, особенно поступающую от оккупантов.

"Противник очень активно и публично комментирует чуть ли не каждый свой шаг. Для чего это делается? В условиях гибридной войны и информационного противостояния они пытаются заполнить информационное пространство удобными им сообщениями, чтобы, с одной стороны, подготовить оправдательные нарративы, а с другой – чтобы, возможно, дезориентировать и местное население, и силы обороны. Мы не исключаем провокаций. Мы видим и наблюдаем, что слова снова расходятся с делом. Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия, которые у нас и были запланированы. И мы просим всех дождаться момента, когда мы сможем раскрыть результаты этой операции", – сказала спикер.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.