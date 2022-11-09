Столтенберг о заявлениях РФ об отводе войск из Херсона: Мы подождем и посмотрим, что происходит на самом деле

"Мы видели объявление, но мы, конечно, подождем и посмотрим, что на самом деле происходит на местах. Что мы знаем – так это то, что Россию оттеснили сначала с севера вокруг Киева, затем на востоке в районе Харькова, а затем, собственно, мы медленно видим, как украинцы способны оттеснить российские войска и на юге в районе Херсона. Таким образом, отрадно видеть, как храбрые украинские силы могут освободить больше украинской территории. Победы, достижения украинских Вооруженных сил принадлежат храбрым, мужественным украинским солдатам", – заявил он.

В то же время Столтенберг напомнил, что украинцы получают поддержку от союзников и партнеров по НАТО, и что она также важна.

"Таким образом, поддержка, которую мы оказываем, включая тренировки, которые я видел сегодня утром здесь, в Соединенном Королевстве, имеет важное значение, она будет продолжаться, и это также сигнал, когда дело доходит до ситуации… вокруг Херсона, что мы будем продолжать поддерживать Украину", – сказал он.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.