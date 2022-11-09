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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг о заявлениях РФ об отводе войск из Херсона: Мы подождем и посмотрим, что происходит на самом деле

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Столтенберг: Отрадно видеть, как храбрые украинские силы могут освободить больше украинской территории
Столтенберг: Отрадно видеть, как храбрые украинские силы могут освободить больше украинской территории
Фото: EPA

В случае с объявлением России об отводе войск из Херсона нужно подождать и увидеть, что будет происходить на самом деле. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам в Лондоне 9 ноября, сообщила пресс-служба Альянса.

"Мы видели объявление, но мы, конечно, подождем и посмотрим, что на самом деле происходит на местах. Что мы знаем – так это то, что Россию оттеснили сначала с севера вокруг Киева, затем на востоке в районе Харькова, а затем, собственно, мы медленно видим, как украинцы способны оттеснить российские войска и на юге в районе Херсона. Таким образом, отрадно видеть, как храбрые украинские силы могут освободить больше украинской территории. Победы, достижения украинских Вооруженных сил принадлежат храбрым, мужественным украинским солдатам", – заявил он.

В то же время Столтенберг напомнил, что украинцы получают поддержку от союзников и партнеров по НАТО, и что она также важна.

"Таким образом, поддержка, которую мы оказываем, включая тренировки, которые я видел сегодня утром здесь, в Соединенном Королевстве, имеет важное значение, она будет продолжаться, и это также сигнал, когда дело доходит до ситуации… вокруг Херсона, что мы будем продолжать поддерживать Украину", – сказал он.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком раноПо его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, НАТО, Херсонская область, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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