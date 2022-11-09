Столтенберг о заявлениях РФ об отводе войск из Херсона: Мы подождем и посмотрим, что происходит на самом деле

"Мы видели объявление, но мы, конечно, подождем и посмотрим, что на самом деле происходит на местах. Что мы знаем – так это то, что Россию оттеснили сначала с севера вокруг Киева, затем на востоке в районе Харькова, а затем, собственно, мы медленно видим, как украинцы способны оттеснить российские войска и на юге в районе Херсона. Таким образом, отрадно видеть, как храбрые украинские силы могут освободить больше украинской территории. Победы, достижения украинских Вооруженных сил принадлежат храбрым, мужественным украинским солдатам", – заявил он.
В то же время Столтенберг напомнил, что украинцы получают поддержку от союзников и партнеров по НАТО, и что она также важна.
"Таким образом, поддержка, которую мы оказываем, включая тренировки, которые я видел сегодня утром здесь, в Соединенном Королевстве, имеет важное значение, она будет продолжаться, и это также сигнал, когда дело доходит до ситуации… вокруг Херсона, что мы будем продолжать поддерживать Украину", – сказал он.
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.