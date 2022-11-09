Если россияне что-то говорят – значит, сделают наоборот – Ким

"Если [россияне] что-то говорят – значит, сделают наоборот", – написал Ким.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Reuters заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.