СБУ объявила о подозрении в госизмене восьми пособникам оккупантов в Херсонской области

"Сообщено о подозрении в государственной измене восьми вражеским приспешникам, добровольно присоединившимся к созданному оккупантами "ГУ МВД Херсонской области". Псевдообразование выполняет кремлевские задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированного региона. Для этого применяют целый арсенал карательно-репрессивных мер, среди которых – похищения людей, их незаконное лишение свободы и пытки", – говорится в сообщении.
Также, по данным следствия, подозреваемые под видом обысков грабят жилье местных жителей – выносят деньги, бытовую технику и другое личное имущество.
"Для подбора кадров руководство оккупационного органа использует личные связи, в том числе среди бывших правоохранителей. При этом каждая "кандидатура" согласована с кадровыми сотрудниками российских спецслужб", – сообщили в СБУ.
Следователи объявили о подозрениях по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения) восьми членам псевдообразования:
"Кроме того, сотрудники Службы безопасности установили их местонахождение и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", – говорится в сообщении.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.