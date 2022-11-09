СБУ объявила о подозрении в госизмене восьми пособникам оккупантов в Херсонской области

"Сообщено о подозрении в государственной измене восьми вражеским приспешникам, добровольно присоединившимся к созданному оккупантами "ГУ МВД Херсонской области". Псевдообразование выполняет кремлевские задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированного региона. Для этого применяют целый арсенал карательно-репрессивных мер, среди которых – похищения людей, их незаконное лишение свободы и пытки", – говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, подозреваемые под видом обысков грабят жилье местных жителей – выносят деньги, бытовую технику и другое личное имущество.

"Для подбора кадров руководство оккупационного органа использует личные связи, в том числе среди бывших правоохранителей. При этом каждая "кандидатура" согласована с кадровыми сотрудниками российских спецслужб", – сообщили в СБУ.

Следователи объявили о подозрениях по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения) восьми членам псевдообразования:

начальнику управления уголовного розыска;

заместителю начальника управления кадрового обеспечения – начальнику отдела кадров;

заместителю начальника дежурной части;

заместителю начальника организационно методического отдела;

старшему оперуполномоченному отделу борьбы с организованной преступностью;

следователю следственного управления;

оперуполномоченному отделу по борьбе с организованной преступностью;

оперуполномоченному отделу по розыску преступников и без вести пропавших.

"Кроме того, сотрудники Службы безопасности установили их местонахождение и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", – говорится в сообщении.