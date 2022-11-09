"У нас есть свой план". В ОПУ заявили, что у Украины – свой сценарий освобождения территорий от российских оккупантов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
"Мы же не можем комментировать заявления Шойгу, потому что они немного странные. Давайте расставим точки над "і"… Первое – у нас есть свой план… свой сценарий освобождения территорий. Сегодня, кстати, были созданы военно-гражданские администрации на левом берегу Херсонской области. Это значит, что мы будем действовать по своему плану и дальше", – отреагировал Подоляк.
По его словам, есть и вторая составляющая – россиянам было тяжело оборонять Херсон из-за сложностей по доставке боеприпасов, но в последние две недели они довозили мобилизованных, минировали город, создавали огневые точки, то есть они готовили город к жесткой войне.
"Третья составляющая – для них принципиально важно создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра, оттуда удержать Херсон, а скорее всего, им не удастся его удержать… но если они не могут его удержать, то они будут его максимально разрушать с левого берега... То есть они все равно будут жестко пытаться удержаться в Херсонской области", – считает Подоляк.
По его мнению, все заявления россиян – это больше "информационно-пропагандистская кампания, рассчитанная на внутренний рынок РФ".
Подоляк отметил, что у оккупантов "все идет по плану, а план у них один – покинуть все захваченные территории Украины".
"Свое общество они готовят к тому, что это будет "победа". То есть когда они выйдут… на левый берег Днепра, то это для них будет победа, потому что "остановили превосходящие силы НАТО". Поэтому давайте так: мы идем по плану, создаем свои администрации, мы будем продвигаться на южном и других направлениях, мы будем делать ту работу, которую должны делать, минимизируя потери среди наших военных", – резюмировал Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.
9 ноября пропагандистские росСМИ сообщили, что в ДТП погиб херсонский коллаборант, так называемый замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.