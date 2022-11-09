"У нас есть свой план". В ОПУ заявили, что у Украины – свой сценарий освобождения территорий от российских оккупантов

Украина в войне против России будет действовать по своему плану и дальше, отметили в Офисе президента Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

"Мы же не можем комментировать заявления Шойгу, потому что они немного странные. Давайте расставим точки над "і"… Первое – у нас есть свой план… свой сценарий освобождения территорий. Сегодня, кстати, были созданы военно-гражданские администрации на левом берегу Херсонской области. Это значит, что мы будем действовать по своему плану и дальше", – отреагировал Подоляк.

По его словам, есть и вторая составляющая – россиянам было тяжело оборонять Херсон из-за сложностей по доставке боеприпасов, но в последние две недели они довозили мобилизованных, минировали город, создавали огневые точки, то есть они готовили город к жесткой войне.

"Третья составляющая – для них принципиально важно создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра, оттуда удержать Херсон, а скорее всего, им не удастся его удержать… но если они не могут его удержать, то они будут его максимально разрушать с левого берега... То есть они все равно будут жестко пытаться удержаться в Херсонской области", – считает Подоляк.

По его мнению, все заявления россиян – это больше "информационно-пропагандистская кампания, рассчитанная на внутренний рынок РФ".

Подоляк отметил, что у оккупантов "все идет по плану, а план у них один – покинуть все захваченные территории Украины".

"Свое общество они готовят к тому, что это будет "победа". То есть когда они выйдут… на левый берег Днепра, то это для них будет победа, потому что "остановили превосходящие силы НАТО". Поэтому давайте так: мы идем по плану, создаем свои администрации, мы будем продвигаться на южном и других направлениях, мы будем делать ту работу, которую должны делать, минимизируя потери среди наших военных", – резюмировал Подоляк.

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