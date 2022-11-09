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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский учредил четыре военные администрации в Херсонской области

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Зеленский подписал указ 9 ноября
Зеленский подписал указ 9 ноября
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский учредил четыре военные администрации в Херсонской области. Соответствующий указ №760/2022 он подписал 9 ноября.

Президент подписал указ во исполнение закона "О правовом режиме военного положения".

Он учредил:

  • Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;
  • Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;
  • Каховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области;
  • Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской облгосадминистрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего указа", – говорится в документе.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

Пропагандистские российские СМИ 9 ноября сообщили, что в ДТП погиб херсонский коллаборант, так называемый замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и правобережья Херсонской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Владимир Зеленский, военно-гражданская администрация, война России против Украины
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