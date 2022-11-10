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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган о выходе РФ из Херсона: Позитивное и важное решение

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Эрдоган обещает продолжить "телефонную дипломатию" с Путиным
Эрдоган обещает продолжить "телефонную дипломатию" с Путиным
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган 10 ноября заявил, что Анкара продолжает дипломатические усилия по достижению мира между Украиной и Россией. Об этом пишет турецкое правительственное издание Daily Sabah.

По его словам, выход российских оккупантов из украинского Херсона является важным шагом в этом процессе.

"Российские войска покидают Херсон – это позитивное и важное решение", – сказал турецкий лидер.

Он добавил, что хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Если президент Путин туда не приедет, Эрдоган обещал продолжить с ним "телефонную дипломатию", говорится в статье.

10 ноября российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщило, что Путина не будет на "Большой двадцатке" (G20) в Индонезии. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

В Офисе президента Украины заявили, что имеют свой сценарий освобождения территорий от российских оккупантов. В то же время 9 ноября были созданы военно-гражданские администрации на левом берегу Херсонской области.

Теги: Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Херсон, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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