Эрдоган о выходе РФ из Херсона: Позитивное и важное решение

По его словам, выход российских оккупантов из украинского Херсона является важным шагом в этом процессе.
"Российские войска покидают Херсон – это позитивное и важное решение", – сказал турецкий лидер.
Он добавил, что хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Если президент Путин туда не приедет, Эрдоган обещал продолжить с ним "телефонную дипломатию", говорится в статье.
10 ноября российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщило, что Путина не будет на "Большой двадцатке" (G20) в Индонезии. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
В Офисе президента Украины заявили, что имеют свой сценарий освобождения территорий от российских оккупантов. В то же время 9 ноября были созданы военно-гражданские администрации на левом берегу Херсонской области.