Эрдоган о выходе РФ из Херсона: Позитивное и важное решение

По его словам, выход российских оккупантов из украинского Херсона является важным шагом в этом процессе.

"Российские войска покидают Херсон – это позитивное и важное решение", – сказал турецкий лидер.

Он добавил, что хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Если президент Путин туда не приедет, Эрдоган обещал продолжить с ним "телефонную дипломатию", говорится в статье.

10 ноября российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщило, что Путина не будет на "Большой двадцатке" (G20) в Индонезии. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.