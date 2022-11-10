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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хочет сделать Херсон "городом смерти" – Подоляк

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Подоляк заявил о тотальном минировании Херсона оккупантами
Подоляк заявил о тотальном минировании Херсона оккупантами
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 10 ноября в Telegram, что оккупация Херсона российской армией, равно как и уход из него, – это классический пример "русского мира".

"Россия хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", – написал он.

Во время наступления на Херсон украинским вооруженным силам важно учитывать плотное минирование, которое в ряде районов применил противник. Об этом 9 ноября предупредил главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По мнению Бутусова, есть также вероятность, что минирование будет произведено россиянами и в ряде крупных зданий в Херсоне.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Юрий Бутусов, минирование, артиллерия, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, река Днепр, Михаил Подоляк, российские военные, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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