Россия хочет сделать Херсон "городом смерти" – Подоляк

"Россия хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", – написал он.

Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022

Во время наступления на Херсон украинским вооруженным силам важно учитывать плотное минирование, которое в ряде районов применил противник. Об этом 9 ноября предупредил главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По мнению Бутусова, есть также вероятность, что минирование будет произведено россиянами и в ряде крупных зданий в Херсоне.