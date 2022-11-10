Британская разведка об отходе оккупантов: Российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра

Суровикин заявил о необходимости отвести оккупантов за Днепр для снижения потерь – но они могут вырасти при переправе, допускают в британской разведке Фото: EPA

Отмечается, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр Херсонской области. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной проблемы со снабжением.

Разведка отмечает, что способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок.

(3/5) Russia’s ability to sustain its forces on the west bank of the Dnipro river had been placed under pressure by Ukrainian strikes on Russia’s resupply routes. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 10, 2022

При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

Потеря западного берега реки Днепр возле Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный коридор в Одессу, прогнозируют в минобороны Великобритании.

"Из-за ограниченного количества пунктов пересечения российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра. По всей вероятности, отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы", – полагают в британской разведке.