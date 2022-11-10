ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: Верить словам россиян нельзя. Но вы можете не сомневаться в действиях наших сил обороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр: Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее следует бороться, и мы боремся
Маляр: Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее следует бороться, и мы боремся
Фото: Ганна Маляр (Ганна Маляр) / Facebook

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 ноября в Facebook призвала не верить заявлениям россиян.

"Мы с вами уже умеем быть терпеливыми и ждать официальных сообщений Генштаба. Мы научились не распространять "фальстарты побед" и давать силам обороны спокойно работать, без "перегрева" информационного поля. Верить словам россиян нельзя. Надо быть всегда готовыми к чему-либо с их стороны. Но в то же время вы можете не сомневаться в действиях наших сил обороны. Они продолжают постепенно вытеснять врага с временно оккупированных территорий – как на востоке, так и на юге", – заявила она.

Маляр подчеркнула. что это происходит с боями.

"Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее следует бороться, и мы боремся", – написала замминистра обороны.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02ATArW5w74Cfast2Mi9fa8ypz7aAqEr3Uuxite5MfxgeVP9MffzkFkZzqNveND44gl

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк призвала критически относиться к распространяемой россиянами информации.

Мы не исключаем провокаций. Мы видим и наблюдаем, что слова снова расходятся с делом. Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия, которые у нас и были запланированы. И мы просим всех дождаться момента, когда мы сможем раскрыть результаты этой операции", – сказала спикер.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото
"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото
  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (149625)
2
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (86217)
3
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги (76403)
4
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (59453)
5
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (49145)
6
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (44936)
7
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (44496)
8
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тишкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (44044)
 
 
 
 