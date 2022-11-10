Маляр: Верить словам россиян нельзя. Но вы можете не сомневаться в действиях наших сил обороны

"Мы с вами уже умеем быть терпеливыми и ждать официальных сообщений Генштаба. Мы научились не распространять "фальстарты побед" и давать силам обороны спокойно работать, без "перегрева" информационного поля. Верить словам россиян нельзя. Надо быть всегда готовыми к чему-либо с их стороны. Но в то же время вы можете не сомневаться в действиях наших сил обороны. Они продолжают постепенно вытеснять врага с временно оккупированных территорий – как на востоке, так и на юге", – заявила она.
Маляр подчеркнула. что это происходит с боями.
"Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее следует бороться, и мы боремся", – написала замминистра обороны.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.
Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк призвала критически относиться к распространяемой россиянами информации.
Мы не исключаем провокаций. Мы видим и наблюдаем, что слова снова расходятся с делом. Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия, которые у нас и были запланированы. И мы просим всех дождаться момента, когда мы сможем раскрыть результаты этой операции", – сказала спикер.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.