Маляр: Верить словам россиян нельзя. Но вы можете не сомневаться в действиях наших сил обороны

Маляр: Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее следует бороться, и мы боремся Фото: Ганна Маляр (Ганна Маляр) / Facebook

"Мы с вами уже умеем быть терпеливыми и ждать официальных сообщений Генштаба. Мы научились не распространять "фальстарты побед" и давать силам обороны спокойно работать, без "перегрева" информационного поля. Верить словам россиян нельзя. Надо быть всегда готовыми к чему-либо с их стороны. Но в то же время вы можете не сомневаться в действиях наших сил обороны. Они продолжают постепенно вытеснять врага с временно оккупированных территорий – как на востоке, так и на юге", – заявила она.

Маляр подчеркнула. что это происходит с боями.

"Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее следует бороться, и мы боремся", – написала замминистра обороны.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсонской области придерживаться информационной тишины.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк призвала критически относиться к распространяемой россиянами информации.

Мы не исключаем провокаций. Мы видим и наблюдаем, что слова снова расходятся с делом. Мы продолжаем оборонную операцию и контрнаступательные действия, которые у нас и были запланированы. И мы просим всех дождаться момента, когда мы сможем раскрыть результаты этой операции", – сказала спикер.