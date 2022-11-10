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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сегодня хорошие новости с юга. Многие сейчас почти ежечасно сверяют, куда дошли наши подразделения и где еще поднят наш государственный флаг

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Зеленский: Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов
Зеленский: Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов
Фото: president.gov.ua

Сегодня начались стабилизационные мероприятия в освобожденных ВСУ населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей – Калиновском, Бобровом Куте, Евгеньевке, Коцюбинском, Снигиревке. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, которое опубликовал Офис президента.

"Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение", – сказал Зеленский. 

Он не уточнил, за какой период это произошло, но это число сегодня днем называл главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: по его словам, украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении с 1 октября, причем над 12-ю из них – за последние сутки.

Президент отметил, что в освобожденные районы сразу за воинами идут саперы и спасатели для разминирования территории и силы Национальной полиции.

"Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия... Сейчас мы все счастливы видеть, как остававшиеся в оккупированных селах и городах украинцы встречают наших воинов. Многие сейчас почти ежечасно сверяют, куда же дошли наши подразделения и где еще поднят наш государственный флаг", – сказал Зеленский.

Он призвал помнить о том, что каждый шаг сил обороны – жизнь украинских воинов.

"Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов. Как и на востоке нашей страны, в Харьковской области. Как еще раньше на севере – Киевщина, Сумщина, Черниговщина. Сейчас – Николаевщина, Херсонщина", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы "должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе были наши флаги, украинские флаги, и больше никогда – никаких вражеских триколоров".

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. К 24 октября украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: полиция, Херсонская область, Николаевская область, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, Национальная полиция, Валерий Залужный, деоккупация, контрнаступление
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