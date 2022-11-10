Зеленский: Сегодня хорошие новости с юга. Многие сейчас почти ежечасно сверяют, куда дошли наши подразделения и где еще поднят наш государственный флаг

Зеленский: Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов Фото: president.gov.ua

"Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение", – сказал Зеленский.

Он не уточнил, за какой период это произошло, но это число сегодня днем называл главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: по его словам, украинские войска восстановили контроль над 41 населенным пунктом на херсонском направлении с 1 октября, причем над 12-ю из них – за последние сутки.

Президент отметил, что в освобожденные районы сразу за воинами идут саперы и спасатели для разминирования территории и силы Национальной полиции.

"Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия... Сейчас мы все счастливы видеть, как остававшиеся в оккупированных селах и городах украинцы встречают наших воинов. Многие сейчас почти ежечасно сверяют, куда же дошли наши подразделения и где еще поднят наш государственный флаг", – сказал Зеленский.

Он призвал помнить о том, что каждый шаг сил обороны – жизнь украинских воинов.

"Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов. Как и на востоке нашей страны, в Харьковской области. Как еще раньше на севере – Киевщина, Сумщина, Черниговщина. Сейчас – Николаевщина, Херсонщина", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы "должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе были наши флаги, украинские флаги, и больше никогда – никаких вражеских триколоров".