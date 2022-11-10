"Эксклюзивное право снимать видосики сейчас у ЗСУ". Ким призвал не спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты Николаевской области

"Мы готовимся к восстановлению, переподключению электричества, тепло, наборы, гуманитарная помощь, лекарства – все это будет. Вопрос в чем: а) продолжаем молчать, потому что это дело военных; б) никакие группы, делегации, журналисты не допускаются в освобожденные села, потому что там есть опасность, там надо провести фильтрацию и кучу всего. Не торопитесь, все успеете. Эксклюзивное право снимать видосики сейчас у ЗСУ", – заявил Ким.

Он также призвал людей, которые ранее уехали из Снигиревки и других населенных пунктов области, не спешить возвращаться.

"Те, кто работал на коммунальные службы и так далее, – связывайтесь со своими руководителями направлений, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно. Поэтому кто желает возвращаться – возвращаться надо на работу", – сказал глава ОВА.