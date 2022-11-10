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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эксклюзивное право снимать видосики сейчас у ЗСУ". Ким призвал не спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты Николаевской области

Ким: Продолжаем молчать, потому что это дело военных
Ким: Продолжаем молчать, потому что это дело военных
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал не спешить ехать в деоккупированные населенные пункты региона. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram 10 ноября.

"Мы готовимся к восстановлению, переподключению электричества, тепло, наборы, гуманитарная помощь, лекарства – все это будет. Вопрос в чем: а) продолжаем молчать, потому что это дело военных; б) никакие группы, делегации, журналисты не допускаются в освобожденные села, потому что там есть опасность, там надо провести фильтрацию и кучу всего. Не торопитесь, все успеете. Эксклюзивное право снимать видосики сейчас у ЗСУ", – заявил Ким.

Он также призвал людей, которые ранее уехали из Снигиревки и других населенных пунктов области, не спешить возвращаться.

"Те, кто работал на коммунальные службы и так далее, – связывайтесь со своими руководителями направлений, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно. Поэтому кто желает возвращаться – возвращаться надо на работу", – сказал глава ОВА.

Контекст:

Снигиревка находилась под оккупацией с марта. Это единственный город в Николаевской области, который удалось захватить оккупантам. Она являлась важным пунктом обороны для российских войск на херсонском направлении: из города открываются пути на Херсон и Николаев, а дальше на Кривой Рог. Также это важный железнодорожный узел, пишет BBC News. В конце сентября Снигиревку вместе с оккупированной Херсонской областью российские власти "присоединили" к РФ по итогам "референдума", несмотря на то, что она находится в другой области.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.

5 октября Ким заявил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.

131-й отдельный разведывательный батальон 10 ноября проинформировал, что Снигиревка освобождена.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, война России против Украины, Виталий Ким, Снигиревка
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