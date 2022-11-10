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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные освободили Снигиревку в Николаевской области

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Военные рассказали о деоккупации важного населенного пункта
Военные рассказали о деоккупации важного населенного пункта
Скриншот: 131-й окремий розвідувальний батальйон / Telegram

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов город Снигиревка в Николаевской области. Об этом сообщил 131-й отдельный разведывательный батальон в Telegram 10 ноября.

"Спасибо всем кто беспокоился и переживал! Наши труды и ваши молитвы – все это не зря! Этот день наконец-то настал!" – говорится в сообщении.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада", прокомментировал, что ожидает официального сообщения об освобождении города.

"Будем ждать официального сообщения от Вооруженных сил. От себя скажу, что представители власти района уже близко, мы готовим гуманитарную помощь: фуры с едой, Starlink, генераторами. Сейчас будем отправлять помощь людям, которые были в оккупации долгое время. Уже готовим, упаковываем, думаю, завтра утром отправим", – сказал Ким.

Пресс-секретарь объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии Общественному отметила, что по состоянию на 10 ноября ситуация в Снигиревке нуждается в информационной тишине.

Заместитель руководителя главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что информация об окончательном освобождении населенного пункта будет сообщена в официальных сводках Генерального штаба.

"Вооруженные силы продолжают освобождать временно оккупированные территории Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. Операция идет по нашему плану. Постепенно мы так заходим и освобождаем населенный пункт. Относительно окончательного освобождения населенных пунктов, содержания их под контролем, проведения всех мер, которые должны быть выполнены, об этом вам будет сообщено в официальных сводках Генерального штаба", – сказал он.

Информацию об освобождении Снигиревки журналистам подтвердили местные жители.

"Вчера мы увидели фото, на котором на нашей телебашне висит украинский флаг, мы с сестрой получили звонок от папы, который находится в Снигиревке, что россияне сбежали. Причем даже если машина ломалась, они убегали пешком. Весь город в следах от гусениц. Раньше россияне думали оставаться в Снигиревке, заселялись в пустые дома, но уехали. Папа рассказал, что россияне жгли пустые дома, когда выезжали", – рассказала жительница города Светлана Кузнецова.

Она добавила, что на видео украинские военные стоят на фоне знакомых ей снигиревских улиц и зданий.

Контекст:

Снигиревка находилась под оккупацией с марта. Это единственный город в Николаевской области, который удалось захватить оккупантам.

Она являлась важным пунктом обороны для российских войск на херсонском направлении: из города открываются пути на Херсон и Николаев, а дальше на Кривой Рог. Также это важный железнодорожный узел.

В конце сентября Снигиревку, вместе с оккупированной Херсонской областью российские власти "присоединили" к РФ по итогам "референдума", несмотря на то, что она находится в другой области.

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.

5 октября Ким заявил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.

Теги: Николаевская область, ВСУ, Наталья Гуменюк, Виталий Ким, российские оккупанты, Алексей Громов, деоккупация, Снигиревка
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