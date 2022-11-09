Больше портов и как минимум на год. В Мининфраструктуры заявили, что Украина хочет пересмотреть условия "зерновой сделки"

Украина предложила Турции и ООН продлить "зерновое соглашение" минимум на год, отметил Васьков Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Срок действия "зернового соглашения" истекает 19 ноября, украинская сторона надеется, что не позднее следующей недели будет принято решение о продолжении инициативы, отметил Васьков.

По его словам, Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до полномасштабного нападения России.

Васьков добавил, что Украина также потребовала "упорядочить" обязательный осмотр судов, перевозящих продовольствие, так как РФ намеренно тормозит проверки, чтобы снизить скорость экспорта.

По его мнению, необходимо делать 25-30 проверок за день, а не 12, как в настоящее время, после того как к сделке вернулась Россия, проводят инспекторы Совместного центра.

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

По данным Мининфраструктуры на 9 ноября, всего из украинских портов вышли 435 судов с 10,1 млн тонн агропродукции на борту для стран Азии, Европы и Африки.