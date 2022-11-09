Украина работает над продлением и расширением зернового соглашения – Зеленский

Зеленский: Будем увеличивать помощь тем странам и народам, которые особенно страдают от продовольственного кризиса Фото: president.gov.ua

"Работаем над продлением и расширением нашей экспортной зерновой инициативы. Добавим еще постоянный гуманитарный компонент к зерновому экспорту. Вместе с передовыми и наиболее добросовестными государствами будем увеличивать помощь тем странам и народам, которые особенно страдают от продовольственного кризиса", – заявил он.

Зеленский отметил, что уже состоялись первые совещания и есть первые международные договоренности.

"Фактически вместе с партнерами начинаем такое сотрудничество, которое может стать основанием для обеспечения продовольственной безопасности на новом уровне. Давно идет речь, что нужна глобальная координация для спасения беднейших стран мира от голода. И именно такой механизм координации сейчас и прорабатываем. Надеюсь, удастся его реализовать", – сказал президент.