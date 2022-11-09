Украина работает над продлением и расширением зернового соглашения – Зеленский

"Работаем над продлением и расширением нашей экспортной зерновой инициативы. Добавим еще постоянный гуманитарный компонент к зерновому экспорту. Вместе с передовыми и наиболее добросовестными государствами будем увеличивать помощь тем странам и народам, которые особенно страдают от продовольственного кризиса", – заявил он.
Зеленский отметил, что уже состоялись первые совещания и есть первые международные договоренности.
"Фактически вместе с партнерами начинаем такое сотрудничество, которое может стать основанием для обеспечения продовольственной безопасности на новом уровне. Давно идет речь, что нужна глобальная координация для спасения беднейших стран мира от голода. И именно такой механизм координации сейчас и прорабатываем. Надеюсь, удастся его реализовать", – сказал президент.
оссия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. За время действия соглашения из Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн тонн продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Мининфраструктуры Украины в октябре сообщило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.