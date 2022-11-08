Финляндия поможет с перевозкой украинского зерна в Африку

"Страны Африканского Рога особенно зависят от зерна, импортируемого из России и Украины, и поэтому последствия российской агрессивной войны сильно ударили по региону. В настоящее время Финляндия выделяет региону гуманитарную помощь на сумму €15,7 млн. Из них почти €7 млн пойдут на поддержку перевозки зерна", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ситуация особенно сложная на Африканском Роге из-за рекордной засухи. Более 20 млн человек там нуждаются в продовольственной помощи.

"С началом агрессивной войны России доступ к продовольствию стал более трудным, а цена выросла. На доступность продуктов питания также влияет пандемия коронавируса, а в некоторых местах – последствия изменения климата. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ВПП, до 222 млн человек будут страдать от острой нехватки продовольствия в 53 разных странах", – отметили в ведомстве.