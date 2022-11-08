Финляндия поможет с перевозкой украинского зерна в Африку

"Страны Африканского Рога особенно зависят от зерна, импортируемого из России и Украины, и поэтому последствия российской агрессивной войны сильно ударили по региону. В настоящее время Финляндия выделяет региону гуманитарную помощь на сумму €15,7 млн. Из них почти €7 млн пойдут на поддержку перевозки зерна", – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ситуация особенно сложная на Африканском Роге из-за рекордной засухи. Более 20 млн человек там нуждаются в продовольственной помощи.
"С началом агрессивной войны России доступ к продовольствию стал более трудным, а цена выросла. На доступность продуктов питания также влияет пандемия коронавируса, а в некоторых местах – последствия изменения климата. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ВПП, до 222 млн человек будут страдать от острой нехватки продовольствия в 53 разных странах", – отметили в ведомстве.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. За время действия соглашения из Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн тонн продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Мининфраструктуры Украины в октябре сообщило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.