Из портов Украины с начала "зерновой сделки" вышли 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки – Мининфраструктуры

Об этом 9 ноября в Facebook сообщило Мининфраструктуры Украины.
Еще девять судов двигаются "зерновым коридором" в порты под загрузку, добавили в ведомстве.
"Вчера, 8 ноября, в порты зашли семь балкеров за украинской агропродукцией. Среди них – балкер Starvos под загрузку 55 тыс. пшеницы для граждан Йемена, страдающих из-за продовольственного кризиса, – говорится в сообщении. – С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 10,1 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Так, 29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на приостановку участия РФ в черноморской "зерновой инициативе". США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".
В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии".
Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".