Из портов Украины с начала "зерновой сделки" вышли 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки – Мининфраструктуры

8 ноября в порты Украины зашли семь балкеров за агропродукцией, отметили в Мининфраструктуры Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом 9 ноября в Facebook сообщило Мининфраструктуры Украины.

Еще девять судов двигаются "зерновым коридором" в порты под загрузку, добавили в ведомстве.

"Вчера, 8 ноября, в порты зашли семь балкеров за украинской агропродукцией. Среди них – балкер Starvos под загрузку 55 тыс. пшеницы для граждан Йемена, страдающих из-за продовольственного кризиса, – говорится в сообщении. – С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 10,1 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки".

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.