ВСУ разбили российский штаб в Червоном Маяке, около 50 оккупантов уничтожено – стратком ВСУ

"Основные детали об ударе ВСУ по штабной кацапне в поселке Червоный Маяк. Из-под руин штаба вытащили около полусотни погибших... Такова была ситуация [на вечер 9 ноября] около 21.00 по киевскому времени", – говорится в сообщении.

В страткоме ВСУ отметили, что оккупанты оттащили уцелевшую технику, стоявшую возле штаба, "но не очень далеко".

"Так что у оккупантов есть два варианта: или ждать второе отделения файер-шоу, или как можно быстрее выполнять приказ [командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея] Суровикина о "маневре войск", – подытожили в ВСУ.

10 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что только за последние сутки ВСУ вернули контроль над 12 населенными пунктами в Херсонской области и оккупировали более 250 км² территории.