ВСУ разбили российский штаб в Червоном Маяке, около 50 оккупантов уничтожено – стратком ВСУ

"Основные детали об ударе ВСУ по штабной кацапне в поселке Червоный Маяк. Из-под руин штаба вытащили около полусотни погибших... Такова была ситуация [на вечер 9 ноября] около 21.00 по киевскому времени", – говорится в сообщении.
В страткоме ВСУ отметили, что оккупанты оттащили уцелевшую технику, стоявшую возле штаба, "но не очень далеко".
"Так что у оккупантов есть два варианта: или ждать второе отделения файер-шоу, или как можно быстрее выполнять приказ [командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея] Суровикина о "маневре войск", – подытожили в ВСУ.
10 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что только за последние сутки ВСУ вернули контроль над 12 населенными пунктами в Херсонской области и оккупировали более 250 км² территории.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.