Байден об "отводе" российских войск из Херсона: У них реальные проблемы

"Мне показалось интересным, что они [российские власти] дождались окончания выборов, чтобы вынести это решение [оставить Херсон], хотя мы уже некоторое время знали, что они собираются это сделать. И это свидетельство того, что у них [российских военных] есть реальные проблемы", – сказал Байден.
Отвечая на вопрос, есть ли теперь у Украины рычаги, необходимые для того, чтобы начать мирные переговоры с Москвой, президент США отметил, что вывод войск позволит обеим сторонам использовать время на то, чтобы "откалибровать" свои позиции за зиму, но еще неизвестно, готова ли будет Украина пойти на компромисс с Россией.
"Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что президента [РФ Владимира] Путина там, скорее всего, не будет, но другие мировые лидеры будут в Индонезии. И у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – добавил Байден.
"Голос Америки" пишет, что на тему анонсированного российскими оккупантами "отхода" с правобережья Херсонской области высказался также заместитель председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол.
"Отступление России подтверждает то, что я и многие мои коллеги подчеркивали в течение нескольких месяцев: обладая надлежащим вооружением, Украина может победить вторгшиеся российские силы и еще больше разоблачить абсурдность попытки Путина “аннексировать” Херсон и еще три области", – заявил он.
Маккол считает, что в связи с этим администрации Байдена "давно пора" предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACMS.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.