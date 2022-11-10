Байден об "отводе" российских войск из Херсона: У них реальные проблемы

Байден считает, что Россия дождалась окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить о выходе из Херсона Фото: EPA

"Мне показалось интересным, что они [российские власти] дождались окончания выборов, чтобы вынести это решение [оставить Херсон], хотя мы уже некоторое время знали, что они собираются это сделать. И это свидетельство того, что у них [российских военных] есть реальные проблемы", – сказал Байден.

Отвечая на вопрос, есть ли теперь у Украины рычаги, необходимые для того, чтобы начать мирные переговоры с Москвой, президент США отметил, что вывод войск позволит обеим сторонам использовать время на то, чтобы "откалибровать" свои позиции за зиму, но еще неизвестно, готова ли будет Украина пойти на компромисс с Россией.

"Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что президента [РФ Владимира] Путина там, скорее всего, не будет, но другие мировые лидеры будут в Индонезии. И у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", – добавил Байден.

"Голос Америки" пишет, что на тему анонсированного российскими оккупантами "отхода" с правобережья Херсонской области высказался также заместитель председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол.

"Отступление России подтверждает то, что я и многие мои коллеги подчеркивали в течение нескольких месяцев: обладая надлежащим вооружением, Украина может победить вторгшиеся российские силы и еще больше разоблачить абсурдность попытки Путина “аннексировать” Херсон и еще три области", – заявил он.

Маккол считает, что в связи с этим администрации Байдена "давно пора" предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACMS.