ВСУ за сутки восстановили контроль над 12 населенными пунктами на херсонском направлении – Залужный

"На херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 км2, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", – написал Залужный.
По его словам, только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка – Новорайск подразделения сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль шесть населенных пунктов, вернули Украине до 107 км2 территории.
"На направлении Первомайское – Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль шесть населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 км²", – добавил Залужный.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.