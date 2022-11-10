ВСУ за сутки восстановили контроль над 12 населенными пунктами на херсонском направлении – Залужный

"На херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 км2, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", – написал Залужный.

По его словам, только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка – Новорайск подразделения сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль шесть населенных пунктов, вернули Украине до 107 км2 территории.

"На направлении Первомайское – Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль шесть населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 км²", – добавил Залужный.