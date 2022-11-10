Нардеп Костенко опубликовал видео из Снигиревки: Это последний город, который РФ удерживала в Николаевской области

Он опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в центре деоккупированной Снигиревки.
"Город освобожден нашими силами обороны. Сейчас идет зачистка города, наши парни полностью берут его под контроль. И это последний город, который удерживался в противником в Николаевской области. Поэтому мы можем говорить, что Николаевская область полностью освобождена", – сообщил Костенко.
Силы обороны Украины продолжают освобождать города и села Херсонской области, добавил нардеп.
В TikTok пользователи опубликовали видео, как жители Снегиревки встречали украинских военных.
@lavanda7q68 #всебудеукраїна * #снігурівка #рекомендации #путінхуйло * #зсу #понадусе * * Жовтосині - PATSYKI Z FRANEKA
Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец уточнил, что под контролем оккупантов в Николаевской области еще остается Кинбурнская коса.
Снигиревка находилась под оккупацией с марта. Это единственный город в Николаевской области, который удалось захватить оккупантам. Она являлась важным пунктом обороны для российских войск на херсонском направлении: из города открываются пути на Херсон и Николаев, а дальше на Кривой Рог. Также это важный железнодорожный узел, пишет "ВBC News Україна".
5 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили город. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты.