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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардеп Костенко опубликовал видео из Снигиревки: Это последний город, который РФ удерживала в Николаевской области

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Костенко cообщил, что в Снигиревке идет зачистка
Костенко cообщил, что в Снигиревке идет зачистка
Скриншот: Роман Костенко / Facebook

Нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко 10 ноября заявил в Facebook, что вся Николаевская область освобождена от российских оккупантов.

Он опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в центре деоккупированной Снигиревки. 

"Город освобожден нашими силами обороны. Сейчас идет зачистка города, наши парни полностью берут его под контроль. И это последний город, который удерживался в противником в Николаевской области. Поэтому мы можем говорить, что Николаевская область полностью освобождена", – сообщил Костенко.

Силы обороны Украины продолжают освобождать города и села Херсонской области, добавил нардеп. 

https://www.facebook.com/kostenko.roman83/videos/1097630174246485/

В TikTok пользователи опубликовали видео, как жители Снегиревки встречали украинских военных.

Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец уточнил, что под контролем оккупантов в Николаевской области еще остается Кинбурнская коса. 

Контекст:

Снигиревка находилась под оккупацией с марта. Это единственный город в Николаевской области, который удалось захватить оккупантам. Она являлась важным пунктом обороны для российских войск на херсонском направлении: из города открываются пути на Херсон и Николаев, а дальше на Кривой Рог. Также это важный железнодорожный узел, пишет "ВBC News Україна".

5 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили город. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Тарас Березовец, Николаевская область, война России против Украины, Роман Костенко, деоккупация, Снигиревка
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