Нардеп Костенко опубликовал видео из Снигиревки: Это последний город, который РФ удерживала в Николаевской области

Он опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в центре деоккупированной Снигиревки.

"Город освобожден нашими силами обороны. Сейчас идет зачистка города, наши парни полностью берут его под контроль. И это последний город, который удерживался в противником в Николаевской области. Поэтому мы можем говорить, что Николаевская область полностью освобождена", – сообщил Костенко.

Силы обороны Украины продолжают освобождать города и села Херсонской области, добавил нардеп.

В TikTok пользователи опубликовали видео, как жители Снегиревки встречали украинских военных.

Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец уточнил, что под контролем оккупантов в Николаевской области еще остается Кинбурнская коса.