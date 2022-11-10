Отвод российских сил из Херсона – большое унижение для Путина и сильный удар по моральному духу россиян – британский генерал

Ширрефф считает отвод российских войск из Херсона "серьезным поражением" Кремля.
Он напомнил, что Херсон был первым захваченным россиянами городом, и в РФ "с большой помпой" объявляли, что там будет Херсонская губерния, а теперь уходят оттуда.
"Это означает, что россияне на шаг позади, это означает, что украинцы обезопасили побережье Черного моря. Это означает крупное поражение российской армии", – подчеркнул военный.
Ширрефф считает, что последние события в Херсонской области, вероятно, окажут "драматическое" влияние на боевой дух армии РФ.
"Любая форма отступления, подобная этой, сильно ударит по моральному духу военных. Как бы то ни было, мы видели, как моральный дух россиян сильно пострадал в результате массовой мобилизации необученных призывников, которых волей-неволей бросили на линию огня. Это совсем не поможет делу России. Все это пойдет на помощь украинцам", – уверен генерал.
Он добавил, что Путин пытается удержать как можно большую часть оккупированной Украины, открывая возможность для переговоров. Ширрефф подчеркнул, что Запад не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского, вынуждая его согласиться на переговоры.
Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".
Путин во время "церемонии аннексии" также потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.