Отвод российских сил из Херсона – большое унижение для Путина и сильный удар по моральному духу россиян – британский генерал

Ширрефф считает отвод российских войск из Херсона "серьезным поражением" Кремля.

Он напомнил, что Херсон был первым захваченным россиянами городом, и в РФ "с большой помпой" объявляли, что там будет Херсонская губерния, а теперь уходят оттуда.

"Это означает, что россияне на шаг позади, это означает, что украинцы обезопасили побережье Черного моря. Это означает крупное поражение российской армии", – подчеркнул военный.

Ширрефф считает, что последние события в Херсонской области, вероятно, окажут "драматическое" влияние на боевой дух армии РФ.

"Любая форма отступления, подобная этой, сильно ударит по моральному духу военных. Как бы то ни было, мы видели, как моральный дух россиян сильно пострадал в результате массовой мобилизации необученных призывников, которых волей-неволей бросили на линию огня. Это совсем не поможет делу России. Все это пойдет на помощь украинцам", – уверен генерал.

Он добавил, что Путин пытается удержать как можно большую часть оккупированной Украины, открывая возможность для переговоров. Ширрефф подчеркнул, что Запад не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского, вынуждая его согласиться на переговоры.