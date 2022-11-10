Заявление России о выводе войск из Херсона может быть просто перегруппировкой – Зеленский

Такое мнение в интервью CNN, опубликованном 10 ноября, высказал президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время, как отметил глава государства, в выбранное им время украинский прогресс на поле боя придет.
По словам Зеленского, оккупанты "готовы защищать этот район и не готовы покинуть город, и то, что они находятся в этих [захваченных] домах, означает, что они серьезно готовятся". Но ВСУ тоже серьезно подготовились к этим событиям, подчеркнул президент.
При этом Зеленский добавил, что украинцы "не рассматривают это как одну единственную операцию" – "у нас есть стратегия и разные направления".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.