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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявление России о выводе войск из Херсона может быть просто перегруппировкой – Зеленский

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Оккупанты не готовы покинуть Херсон, считает Зеленский
Оккупанты не готовы покинуть Херсон, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Объявление Россией о выводе войск из Херсона может быть стратегическим шагом по перегруппировке сил.

Такое мнение в интервью CNN, опубликованном 10 ноября, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, как отметил глава государства, в выбранное им время украинский прогресс на поле боя придет.

По словам Зеленского, оккупанты "готовы защищать этот район и не готовы покинуть город, и то, что они находятся в этих [захваченных] домах, означает, что они серьезно готовятся". Но ВСУ тоже серьезно подготовились к этим событиям, подчеркнул президент.

При этом Зеленский добавил, что украинцы "не рассматривают это как одну единственную операцию" – "у нас есть стратегия и разные направления".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, президент, интервью, деоккупация
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