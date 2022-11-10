Заявление России о выводе войск из Херсона может быть просто перегруппировкой – Зеленский

Такое мнение в интервью CNN, опубликованном 10 ноября, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, как отметил глава государства, в выбранное им время украинский прогресс на поле боя придет.

По словам Зеленского, оккупанты "готовы защищать этот район и не готовы покинуть город, и то, что они находятся в этих [захваченных] домах, означает, что они серьезно готовятся". Но ВСУ тоже серьезно подготовились к этим событиям, подчеркнул президент.

При этом Зеленский добавил, что украинцы "не рассматривают это как одну единственную операцию" – "у нас есть стратегия и разные направления".

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