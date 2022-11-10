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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Херсонской ГВА об отводе войск оккупантов из Херсона: Будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается

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Оккупанты говорят одно, а делают совсем другое, отметила глава Херсонской ГВА
Оккупанты говорят одно, а делают совсем другое, отметила глава Херсонской ГВА
Фото: EPA (иллюстративное)

Когда Вооруженные силы Украины зайдут в Херсон – все это увидят и украинский флаг поднимется над административными зданиями города.

Об этом 10 ноября на брифинге, который транслировался в Facebook Херсонского горсовета, сказала глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Галина Луговая.  

"Видя, как ведут себя оккупанты, когда говорят одно, а делают совсем другое, я не была бы так уверена, что будет все легко и просто", – сказала она.

По словам Луговой, у людей "наблюдаются тревога и паника".

"Так же, как оккупанты переодевались в гражданскую одежду и выдавали себя за местных жителей (но горожане понимают, кто есть наши жители, а кто на самом деле оккупанты – их видно по лицу), такое заблуждение наблюдается и сейчас – будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается. Люди видят, что они есть. Поэтому как бы не было бед и ловушек", – отметила глава Херсонской ГВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/khersoncouncil/videos/522880633079486/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, флаг, горсовет, блокпост, ВСУ, наступление, война России против Украины, паника, брифинг, российские оккупанты, деоккупация, Галина Луговая
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