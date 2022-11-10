Глава Херсонской ГВА об отводе войск оккупантов из Херсона: Будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается

Об этом 10 ноября на брифинге, который транслировался в Facebook Херсонского горсовета, сказала глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Галина Луговая.
"Видя, как ведут себя оккупанты, когда говорят одно, а делают совсем другое, я не была бы так уверена, что будет все легко и просто", – сказала она.
По словам Луговой, у людей "наблюдаются тревога и паника".
"Так же, как оккупанты переодевались в гражданскую одежду и выдавали себя за местных жителей (но горожане понимают, кто есть наши жители, а кто на самом деле оккупанты – их видно по лицу), такое заблуждение наблюдается и сейчас – будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается. Люди видят, что они есть. Поэтому как бы не было бед и ловушек", – отметила глава Херсонской ГВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.