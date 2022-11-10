Глава Херсонской ГВА об отводе войск оккупантов из Херсона: Будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается

Об этом 10 ноября на брифинге, который транслировался в Facebook Херсонского горсовета, сказала глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Галина Луговая.

"Видя, как ведут себя оккупанты, когда говорят одно, а делают совсем другое, я не была бы так уверена, что будет все легко и просто", – сказала она.

По словам Луговой, у людей "наблюдаются тревога и паника".

"Так же, как оккупанты переодевались в гражданскую одежду и выдавали себя за местных жителей (но горожане понимают, кто есть наши жители, а кто на самом деле оккупанты – их видно по лицу), такое заблуждение наблюдается и сейчас – будто выходят, будто блокпостов нет, а все-таки в городе их присутствие ощущается. Люди видят, что они есть. Поэтому как бы не было бед и ловушек", – отметила глава Херсонской ГВА.

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