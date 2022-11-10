Если войска РФ уйдут из Херсона, это будет еще одна победа Украины – генсек НАТО

По его словам, в НАТО "приняли к сведению" заявление россиян об отступлении из Херсона.

"Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация на местах в ближайшие дни. Но ясно, что Россия находится под сильным давлением. И если они [российские военные] уйдут из Херсона, это будет еще одна победа Украины", – сказал он.

9 ноября Столтенберг заявлял, что нужно подождать и посмотреть, что будет происходить после заявления россиян на самом деле.