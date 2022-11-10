Если войска РФ уйдут из Херсона, это будет еще одна победа Украины – генсек НАТО

По его словам, в НАТО "приняли к сведению" заявление россиян об отступлении из Херсона.
"Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация на местах в ближайшие дни. Но ясно, что Россия находится под сильным давлением. И если они [российские военные] уйдут из Херсона, это будет еще одна победа Украины", – сказал он.
9 ноября Столтенберг заявлял, что нужно подождать и посмотреть, что будет происходить после заявления россиян на самом деле.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".