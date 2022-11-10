Байден: Украина и Россия будут зализывать раны и решать, готовы ли к компромиссу. Мы не собираемся говорить им, что делать

Он высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией".
Журналисты спросили, что глава Белого дома имел ввиду под словом компромисс и не намекал ли он на "территориальные компромиссы".
Байден в ответ сказал, что "это зависит от украинцев", и напомнил о дипломатическом правиле "ничего об Украине без Украине".
"Я ничего не имел в виду", – добавил он. Байден пояснил, что после отступления РФ с правого берега Днепра в Херсонской области "обе стороны будут зализывать свои раны, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс".
"Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.
La Repubblica 7 ноября сообщала, что США и НАТО якобы обсуждают возможность проведения переговоров между Украиной и Россией после того, как украинская армия освободит захваченный РФ Херсон. В ОП после выхода этой статьи подчеркивали, что Украина не отказывалась от переговоров с РФ и что они возможны только после вывода оккупационных войск со всей территории Украины.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.