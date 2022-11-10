Байден: Украина и Россия будут зализывать раны и решать, готовы ли к компромиссу. Мы не собираемся говорить им, что делать

Байден: Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией Фото: ЕРА

Он высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией".

Журналисты спросили, что глава Белого дома имел ввиду под словом компромисс и не намекал ли он на "территориальные компромиссы".

Байден в ответ сказал, что "это зависит от украинцев", и напомнил о дипломатическом правиле "ничего об Украине без Украине".

"Я ничего не имел в виду", – добавил он. Байден пояснил, что после отступления РФ с правого берега Днепра в Херсонской области "обе стороны будут зализывать свои раны, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс".

"Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.