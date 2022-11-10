"У меня есть ручка, которая может наложить вето. Ок?" Байден рассказал, что будет, если республиканцы заблокируют помощь Украине

Глава Белого дома сообщил об этом 9 ноября на брифинге, стенограмму которого опубликовал сайт его администрации.

По его словам, уже принятые программы поддержки точно не будут меняться. Что касается будущего, то он надеется на сотрудничество с новым составом Конгресса, в том числе с лидером республиканцев Кевином Маккарти, который ранее заявлял, что "карт-бланша для Украины" больше не будет.

"Знаете, еще неизвестно, каким будет состав Палаты. Но я надеюсь, что мы с Кевином сможем выработать modus vivendi [способ существования] относительно того, как мы будем действовать друг с другом", – сказал Байден.

Если представители республиканской партии в парламенте будут блокировать финансовую и военную помощь, Байден намекнул, что может личным решением препятствовать этому.

"Тут простой ответ: у меня есть ручка, которая может наложить вето. Ок?" – отметил Байден.

Он сказал, что понятие "карт-бланша" неприменимо к действиям правительства США, которое не предоставляет Украине самолетов и ракет дальнего действия, а лишь помогает Киеву "разумно защищаться".

"Мы предоставляем эти [реактивные артиллерийские системы] HIMARS. Что ж, у HIMARS есть два типа, говоря языком среднего человека, ракет: одна пролетает более 600 миль, а другая – около 160 миль. Мы не давали никаких, которые пролетают 600 миль, поэтому не ожидаем, чтобы они [украинцы] начали бомбить российскую территорию", – отметил глава Белого дома.

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. По предварительным данным CNN на 8.00 по киевскому времени, республиканцы уже обеспечили себе, по разным оценкам, от 197 до 204 мест в Палате представителей. В Сенате у республиканцев 49 кресел, у демократов – 48.