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"У меня есть ручка, которая может наложить вето. Ок?" Байден рассказал, что будет, если республиканцы заблокируют помощь Украине

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Байден рассчитывает на modus vivendi с республиканцами
Байден рассчитывает на modus vivendi с республиканцами
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден рассчитывает на согласие республиканцев в обновленном Конгрессе продолжать поддержку Украины. В противном случае он может применить право вето для решений американского парламента.

Глава Белого дома сообщил об этом 9 ноября на брифинге, стенограмму которого опубликовал сайт его администрации.

По его словам, уже принятые программы поддержки точно не будут меняться. Что касается будущего, то он надеется на сотрудничество с новым составом Конгресса, в том числе с лидером республиканцев Кевином Маккарти, который ранее заявлял,  что "карт-бланша для Украины" больше не будет.

"Знаете, еще неизвестно, каким будет состав Палаты. Но я надеюсь, что мы с Кевином сможем выработать modus vivendi [способ существования] относительно того, как мы будем действовать друг с другом", – сказал Байден.

Если представители республиканской партии в парламенте будут блокировать финансовую и военную помощь, Байден намекнул, что может личным решением препятствовать этому.

"Тут простой ответ: у меня есть ручка, которая может наложить вето. Ок?" – отметил Байден.

Он сказал, что понятие "карт-бланша" неприменимо к действиям правительства США, которое не предоставляет Украине самолетов и ракет дальнего действия, а лишь помогает Киеву "разумно защищаться".

"Мы предоставляем эти [реактивные артиллерийские системы] HIMARS. Что ж, у HIMARS есть два типа, говоря языком среднего человека, ракет: одна пролетает более 600 миль, а другая – около 160 миль. Мы не давали никаких, которые пролетают 600 миль, поэтому не ожидаем, чтобы они [украинцы] начали бомбить российскую территорию", – отметил глава Белого дома.

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. По предварительным данным CNN на 8.00 по киевскому времени, республиканцы уже обеспечили себе, по разным оценкам, от 197 до 204 мест в Палате представителей. В Сенате у республиканцев 49 кресел, у демократов – 48.

Контекст:

3 ноября в Украину приезжали американский сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Крис Кунс. Они заверили Украину в двухпартийной поддержке США.

О продолжении поддержки Украины в дальнейшем 4 ноября во время визита в Украину заявлял советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отмечал, что результаты выборов не повлияют на помощь Украине.

Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявил 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами". 

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы в усилении обороноспособности Украины.

7 ноября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем.

Теги: США, Джо Байден, военная помощь, финансовая помощь, Республиканская партия
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