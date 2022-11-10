Байден рассказал, когда примет решение о втором сроке и отчего оно будет зависеть

По его словам, он намерен баллотироваться вновь, но с учетом нескольких обстоятельств.

"Я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это", – сказал он.

На вопрос журналистов, когда будет принято окончательное решение, Байден отметил, что, скорее всего, это произойдет уже в следующем году, после зимних праздников.

"Я надеюсь, что у нас с [первой леди] Джилл [Байден] будет немного времени, чтобы вырваться на неделю [отдохнуть] между Днем благодарения и Рождеством. И я думаю, что в начале следующего года мы примем это решение. Но на данный момент я планирую сделать это [баллотироваться]", – заявил глава Белого дома.