Байден рассказал, когда примет решение о втором сроке и отчего оно будет зависеть

По его словам, он намерен баллотироваться вновь, но с учетом нескольких обстоятельств.
"Я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это", – сказал он.
На вопрос журналистов, когда будет принято окончательное решение, Байден отметил, что, скорее всего, это произойдет уже в следующем году, после зимних праздников.
"Я надеюсь, что у нас с [первой леди] Джилл [Байден] будет немного времени, чтобы вырваться на неделю [отдохнуть] между Днем благодарения и Рождеством. И я думаю, что в начале следующего года мы примем это решение. Но на данный момент я планирую сделать это [баллотироваться]", – заявил глава Белого дома.
Последние выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.
Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.
14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.
Инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.