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Байден рассказал, когда примет решение о втором сроке и отчего оно будет зависеть

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Байден отметил, что должен посоветоваться с семьей
Байден отметил, что должен посоветоваться с семьей
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден намерен снова бороться за пост главы государства в 2024 году, но окончательное решение примет в начале следующего года. Об этом он сообщил 9 ноября на брифинге, стенограмму которого опубликовал сайт Белого дома.

По его словам, он намерен баллотироваться вновь, но с учетом нескольких обстоятельств.

"Я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это", – сказал он.

На вопрос журналистов, когда будет принято окончательное решение, Байден отметил, что, скорее всего, это произойдет уже в следующем году, после зимних праздников.

"Я надеюсь, что у нас с [первой леди] Джилл [Байден] будет немного времени, чтобы вырваться на неделю [отдохнуть] между Днем благодарения и Рождеством. И я думаю, что в начале следующего года мы примем это решение. Но на данный момент я планирую сделать это [баллотироваться]", – заявил глава Белого дома.

Контекст:

Последние выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.

Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.

Инаугурация Байдена прошла 20 января 2021 года.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Джилл Байден, выборы в США
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